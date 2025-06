Crisi Marelli: Futuro a Rischio per Caivano e l’Industria Italiana

La crisi in corso nel gruppo Marelli solleva interrogativi urgenti sulla stabilità del tessuto industriale italiano e sulla tutela dell’occupazione, con ripercussioni potenzialmente estese a numerosi siti produttivi, incluso lo stabilimento di Caivano. La situazione, aggravata dall’avvio della procedura di Chapter 11 negli Stati Uniti, impone una riflessione approfondita sulle strategie di resilienza e di riorientamento industriale.Il sindacato Fismic, attraverso la voce del suo segretario generale Giuseppe Raso, ha espresso la propria seria preoccupazione, avendo ripetutamente segnalato la vulnerabilità dello stabilimento di Caivano, dove lavorano circa 200 persone. La produzione esclusiva di sistemi di scarico, un comparto intrinsecamente legato a tecnologie in dismissione a causa della transizione verso l’elettrificazione del settore automotive, configura un rischio strutturale che necessita di interventi mirati.La richiesta di diversificazione delle lavorazioni a Caivano, costantemente avanzata durante i tavoli di confronto con la dirigenza aziendale, si fonda sulla consapevolezza che la persistenza di un modello produttivo monolitico, legato a un mercato in declino, compromette seriamente la sostenibilità del sito. L’elettrificazione dei veicoli non rappresenta semplicemente un cambiamento tecnologico, ma una profonda trasformazione del settore automobilistico, che richiede un adattamento proattivo e una capacità di innovazione che vada oltre la semplice ottimizzazione dei processi esistenti.L’avvio della procedura Chapter 11, pur con le sue implicazioni legali e finanziarie, non deve essere interpretato come un punto di arrivo, ma come un’opportunità per ridisegnare il futuro degli stabilimenti Marelli in Italia. È imperativo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in collaborazione con le parti sociali, definisca un piano industriale che promuova la riqualificazione professionale dei lavoratori, l’attrazione di nuovi investimenti e lo sviluppo di competenze all’avanguardia.L’analisi dei rischi non si limita alla situazione di Caivano, ma estende la sua attenzione all’intero perimetro produttivo italiano del gruppo. La tenuta produttiva e occupazionale di tutti i siti è messa a rischio da una crisi sistemica che richiede risposte coordinate e lungimiranti. È necessario valutare la possibilità di riconversione industriale verso settori emergenti, come la produzione di componenti per veicoli elettrici, la fornitura di servizi di mobilità sostenibile o lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo della manifattura avanzata.Inoltre, è fondamentale promuovere un dialogo costruttivo con gli stakeholder internazionali, al fine di garantire la continuità delle relazioni commerciali e di creare nuove opportunità di sviluppo. Il futuro degli stabilimenti Marelli in Italia dipende dalla capacità di anticipare i cambiamenti del mercato, di investire in nuove tecnologie e di costruire un modello industriale resiliente e competitivo, in grado di creare valore per l’economia italiana e di garantire un futuro dignitoso per i lavoratori.