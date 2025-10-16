Inflazione divisa: Napoli epicentro, divario tra Nord e Sud Italia.

L’autunno 2023 ha proiettato l’attenzione sulla dinamica dei prezzi in Italia, rivelando un quadro articolato e differenziato a livello geografico.

I dati Istat di settembre delineano un contesto inflazionistico in cui la città di Napoli si distingue come epicentro, registrando un incremento dei prezzi del 2,4%, un dato che la pone significativamente al di sopra della media nazionale attestata all’1,6%.

Sebbene Bolzano segua a ruota con un +2,2%, la disparità rispetto alle aree a più bassa inflazione, come Modena, Palermo, Reggio Emilia e Campobasso (con aumenti rispettivamente dello 0,8% e dello 0,4%), evidenzia profonde disomogeneità economiche e sociali nel paese.

Questa frammentazione territoriale non è un fenomeno isolato, ma si riflette nelle diverse ripartizioni geografiche.

Il Sud Italia, storicamente caratterizzato da peculiarità strutturali e dinamiche economiche specifiche, presenta un’inflazione in lieve aumento, passando da un +1,8% a un +1,9%.

Questa evoluzione, seppur contenuta, sottolinea la vulnerabilità di questo territorio, spesso esposto a shock economici e difficoltà strutturali.

Al contrario, le altre ripartizioni geografiche mostrano un rallentamento nella crescita dei prezzi.

Il Centro, ad esempio, vede l’inflazione diminuire a +1,6% rispetto al +1,7% di agosto.

Similmente, Nord-Est e Nord-Ovest registrano un lieve calo, attestandosi rispettivamente al +1,5% e +1,4%.

Anche le Isole, pur mantenendo un tasso di inflazione relativamente contenuto all’1,1%, evidenziano un lieve decremento rispetto al mese precedente.

L’analisi a livello di singole città chiave rivela ulteriori dettagli.

Roma, con un aumento dei prezzi dell’1,8%, si posiziona in linea con la media nazionale, mentre Milano, con un tasso più contenuto dell’1,4%, suggerisce un possibile riflesso di una maggiore efficienza economica o di politiche locali più contenitive.

La disomogeneità inflazionistica che emerge non è semplicemente un dato statistico, ma il sintomo di processi più complessi.

Fattori come la diversa struttura produttiva, la rete logistica, la forza contrattuale dei lavoratori, le politiche locali e la sensibilità ai rincari energetici contribuiscono a plasmare questa realtà differenziata.

Comprendere le cause di queste disparità è fondamentale per formulare politiche economiche mirate.

Interventi che agiscano sulla supply chain, favoriscano l’innovazione, supportino le imprese locali e promuovano l’inclusione sociale potrebbero contribuire a ridurre le disuguaglianze e a mitigare gli effetti dell’inflazione sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’analisi dei dati Istat di settembre rappresenta quindi un punto di partenza per una riflessione più ampia sulla salute economica del paese e sulla necessità di affrontare le sue fragilità territoriali con interventi mirati e strategici.