Miwa Energia: workshop su garanzie e credito nell’era ESG.

Nell’attuale contesto economico, caratterizzato da una volatilità intrinseca e da una crescente complessità finanziaria, la resilienza di un’impresa non si configura semplicemente in termini di performance contabile, bensì nella sua capacità di instaurare un dialogo strategico e proattivo con il sistema bancario e finanziario.

Riconoscendo questa necessità imperativa, Miwa Energia, con un impegno consolidato, promuove per il terzo anno consecutivo un’iniziativa volta a fornire strumenti di comprensione e di adattamento per il tessuto imprenditoriale locale.

L’evento, che si terrà venerdì 16 gennaio nel Castello dell’Ettore ad Apice (Benevento), non si propone come una mera sessione informativa, ma come un vero e proprio workshop di crescita culturale e manageriale, con la partecipazione di interlocutori di rilevanza nazionale come Mediocredito Centrale (MCC) e SACE.

L’azienda sannita si conferma, in tal modo, non solo un operatore chiave nel settore energetico, ma un partner strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il convegno, dal titolo “Le garanzie nell’attuale scenario creditizio: il nuovo paradigma del credito bancario”, esplora l’evoluzione del rapporto tra banca e impresa, con un focus particolare sul ruolo cruciale che le garanzie stanno assumendo nell’accesso al credito.

Questo cambiamento riflette una profonda trasformazione nei modelli finanziari, dove l’approccio tradizionale si rivela inadeguato a rispondere alle nuove esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

L’iniziativa, patrocinata da ARTE, Confindustria Benevento, Università degli Studi del Sannio, Sei Sannio e Sannio Valley, mira a decifrare le implicazioni delle recenti innovazioni normative e a presentare strumenti finanziari innovativi, in linea con i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è quello di promuovere un accesso al credito più equo, inclusivo e responsabile, che tenga conto non solo della redditività aziendale, ma anche dell’impatto ambientale e sociale delle attività.

Il programma prevede interventi di esperti che analizzeranno le dinamiche del mercato finanziario ed energetico, seguiti da una sessione dedicata agli strumenti di garanzia pubblica e alle agevolazioni disponibili.

Una tavola rotonda, moderata dalla Prof.

ssa Antonella Malinconico, esperta di Economia degli Intermediari Finanziari, vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama bancario e finanziario italiano, tra cui Adelaide Mondo (Bper Banca), Carmine Iazzetta (Unicredit), Raffaele Scala (Intesa San Paolo), Pasquale Lampugnale (Sidersan spa), Pierpaolo Brunozzi (Mediocredito Centrale – MCC) e Giulia Curcio (SACE), che condivideranno le loro competenze e le loro esperienze per fornire una panoramica completa delle opportunità e delle sfide del settore.

L’evento si configura, quindi, come un’occasione unica per imprenditori, manager e professionisti del settore per aggiornarsi, confrontarsi e acquisire strumenti concreti per affrontare le complessità del mercato e per costruire un futuro aziendale più solido e sostenibile.