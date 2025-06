Napoli: Metalmeccanici in Piazza, un Grido per l’Industria

Napoli si è animata di una potente mobilitazione: oltre cinquemila lavoratori metalmeccanici, un fiume umano che ha attraversato il cuore della città da Piazza Mancini a Piazza Matteotti, in una manifestazione unitaria che esprime un disagio profondo e una richiesta urgente di risposte concrete. L’azione, promossa congiuntamente da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, non è semplicemente una rivendicazione salariale, ma un vero e proprio grido d’allarme per il futuro dell’industria manifatturiera campana e, per estensione, dell’economia regionale.Gli striscioni sventolati, portatori dei nomi di aziende emblematiche come Leonardo, Hitachi e Schneider, ma anche di quelle che operano in settori critici come la manutenzione dei policlinici, testimoniano la vastità e la complessità del disagio che anima la categoria. Queste aziende, spesso assorbite da dinamiche globali e sottoposte a pressioni di competitività sempre più intense, rappresentano un ecosistema produttivo fragile, minacciato da precarietà, delocalizzazioni e dall’erosione dei diritti dei lavoratori.La manifestazione non si limita a denunciare una situazione di difficoltà momentanea; al contrario, si configura come una richiesta di un cambio di paradigma, un ripensamento delle politiche industriali che mettano al centro la tutela dell’occupazione, la valorizzazione del know-how italiano e la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva. Si tratta di rivendicare non solo un rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ma un nuovo patto tra istituzioni, imprese e lavoratori, basato sulla responsabilità sociale e sulla condivisione degli obiettivi.L’importanza dell’evento è sottolineata dalla presenza dei segretari generali di Fim Cisl (Giuseppe Di Francesco) e Uilm (Crescenzo Auriemma), che hanno portato le istanze dei lavoratori direttamente all’attenzione dell’opinione pubblica, affiancati dalle conclusioni del segretario generale Fiom Cgil (Michele De Palma), figura di riferimento nel panorama sindacale. I loro interventi si sono concentrati sull’esigenza di un’industria rigenerata, capace di competere a livello globale senza sacrificare il benessere dei lavoratori e la coesione sociale.La manifestazione a Napoli non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente tensione sociale, alimentata dalla paura per il futuro del lavoro e dalla necessità di affrontare le sfide poste dalla transizione tecnologica e dalla globalizzazione. È un segnale forte che il mondo del lavoro non è disposto a rimanere in silenzio di fronte a un futuro incerto, ma rivendica attivamente il diritto a un lavoro dignitoso e a un’industria che sia motore di sviluppo e di progresso per l’intera comunità. La piazza è stata un megafono per le voci dei lavoratori, un monito all’attenzione delle istituzioni e un invito alla riflessione per l’intera società italiana.