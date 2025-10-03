Napoli: trasporti al collasso, lo sciopero blocca la città.

La rete di trasporto pubblico napoletana versa in condizioni di profonda difficoltà a causa dello sciopero generale indetto da CGIL e USB, un segnale di protesta a favore della Flotilla, che ha generato disagi diffusi e ripercussioni significative sulla mobilità urbana.

La Stazione Centrale, fulcro nevralgico del sistema, è epicentro di una crisi multifattoriale che coinvolge diverse modalità di trasporto.

La linea 1 della metropolitana, arteria vitale per il pendolarismo e il collegamento tra le diverse aree della città, è completamente immobilizzata per cause tecniche, un fattore che amplifica ulteriormente le complicazioni.

La linea 2, pur rimanendo parzialmente operativa, garantisce un servizio drasticamente ridotto, con evidenti ripercussioni sulla capacità di assorbire la domanda di trasporto.

Il servizio di autobus e tram, già sotto pressione, subisce ulteriori limitazioni, esacerbando la congestione stradale e la frustrazione dei passeggeri.

La situazione si estende anche ai treni regionali gestiti da EAV, con un numero considerevole di corse sospese o significativamente ritardate, compromettendo i collegamenti con le aree limitrofe e generando incertezza per i viaggiatori in transito.

L’accesso alla Stazione Centrale, normalmente un crocevia frenetico di persone e treni, è limitato da un numero ridotto di varchi aperti, un ulteriore elemento di disorganizzazione e disagio.

Lo sciopero, ben più di una semplice interruzione del servizio, rappresenta un atto di rivendicazione da parte dei sindacati, che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questioni cruciali legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e alla sostenibilità del sistema di trasporto pubblico.

La protesta, culminerà in concentramenti pacifici in piazza Garibaldi e piazza Matteotti, momenti di aggregazione e di veicolazione delle istanze sindacali.

L’impatto di questa giornata di mobilitazione si estende ben oltre la mera interruzione dei servizi; riflette una più ampia crisi di sistema, caratterizzata da infrastrutture obsolete, carenza di risorse e una crescente pressione sulla mobilità urbana.

La giornata di sciopero, dunque, si configura come un campanello d’allarme, un monito per le autorità competenti affinché si adoperino per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente, sicuro e sostenibile, elemento imprescindibile per la vitalità economica e sociale della città di Napoli.

La ripresa del regolare servizio dipenderà dalla capacità di affrontare le criticità evidenziate e di avviare un dialogo costruttivo tra sindacati, istituzioni e gestori del servizio.