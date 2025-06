Nuove Strategie per il Piano Nazionale di Ripresa

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si configura come un’occasione trasformativa, la cui piena realizzazione diviene imperativa per il futuro economico del Mezzogiorno. Un’analisi approfondita condotta dallo Svimez evidenzia una correlazione diretta: circa due terzi della potenziale crescita del Sud Italia dipendono dalla capacità di attuazione efficace del PNRR, un impatto che irradia su tutte le regioni, con una rilevanza particolare per la città di Napoli. A sottolinearlo, Luca Bianchi, presidente dello stesso Svimez, durante il focus “Napoli e il PNRR”, presentato dall’Osservatorio Napoli Economia e Società.L’importanza del PNRR trascende una semplice iniezione di capitali. Si tratta di un volano capace di innescare una spirale virtuosa di sviluppo, stimolando la creazione di nuove competenze, modernizzando le infrastrutture e rafforzando la capacità produttiva del territorio. Il Mezzogiorno, storicamente penalizzato da disparità strutturali e divari territoriali, si trova di fronte a un’opportunità unica per colmare questi gap e proiettarsi verso un futuro di crescita sostenibile.Contrariamente a previsioni pessimistiche, i Comuni, nonostante le innegabili complessità procedurali e burocratiche, stanno dimostrando una sorprendente capacità di risposta. I dati del 2024 rivelano un aumento significativo della capacità di spesa degli enti locali, superando il doppio rispetto agli anni precedenti, con oltre 20 miliardi di euro destinati a investimenti comunali. Questo impegno si traduce anche in tempi di realizzazione più rapidi e in performance complessivamente superiori rispetto ad altri soggetti attuatori, tra cui le Regioni o i grandi investitori. La dinamicità e la proattività dei Comuni rappresentano un elemento cruciale per il successo del PNRR nel suo complesso.Nel caso specifico del Comune di Napoli, i segnali sono incoraggianti. Le stime indicano che il PNRR potrebbe contribuire per circa il 7% del Prodotto Interno Lordo (PIL) della città, distribuito nel corso degli anni, a condizione che tutte le opere previste siano realizzate. Questo apporto, pur essendo un fattore di breve termine, lascerà un’eredità di opere pubbliche e investimenti territoriali che favoriranno un’accelerazione duratura della crescita.Tuttavia, il percorso non è esente da sfide. L’urgenza di completare i progetti nei tempi stabiliti rappresenta un imperativo categorico. La gestione efficiente delle risorse, la semplificazione delle procedure amministrative e la promozione della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese, cittadini – saranno determinanti per trasformare le potenzialità del PNRR in risultati concreti e duraturi. La capacità di adattamento, la resilienza e la visione strategica si rivelano quindi elementi imprescindibili per affrontare le complessità del PNRR e massimizzare il suo impatto positivo sul territorio.