Parco agrivoltaico Monti di Eboli: un modello per l’Europa

L’inaugurazione del primo parco agrivoltaico e agropascolare d’Europa, situato in Campania, segna un punto di svolta strategico per il gruppo EDP, testimoniando un impegno concreto verso la transizione energetica sostenibile e l’integrazione armoniosa con il territorio.

L’iniziativa, denominata “Monti di Eboli”, rappresenta il culmine di un investimento regionale di quasi 200 milioni di euro, che include anche l’installazione di 150 megawatt di capacità eolica e fotovoltaica.

L’elemento distintivo di questo progetto risiede nella sua capacità di coniugare la produzione di energia pulita con l’attività agricola tradizionale, creando una sinergia virtuosa.

Sotto i pannelli fotovoltaici, un gregge di 250 pecore pascolerà, contribuendo a preservare la fertilità del suolo, mitigare gli effetti della siccità e fornire ombra naturale, favorendo così una maggiore produzione di latte destinato alla produzione casearia di alta qualità, un ulteriore valore aggiunto per il territorio.

“Questo non è solo un impianto, ma un modello,” ha sottolineato Roberto Pasqua, Country Lead per l’Italia di EDP, auspicando che l’esempio possa ispirare altri operatori del settore a perseguire approcci integrati.

La visione di EDP si estende oltre i confini regionali, con la pianificazione di progetti analoghi in tutta Europa, dimostrando un’ambizione globale e una forte consapevolezza dell’importanza di un approccio decentralizzato e collaborativo alla transizione energetica.

L’impegno di EDP verso la comunità locale si concretizza anche con la costruzione di due ulteriori impianti fotovoltaici sui tetti di scuole comunali di Eboli, garantendo l’accesso gratuito all’energia prodotta a beneficio degli edifici scolastici.

Questa iniziativa rafforza il legame con il territorio e contribuisce a promuovere l’educazione ambientale e la consapevolezza energetica tra le nuove generazioni.

La presenza all’inaugurazione dell’amministratore delegato globale di EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, sottolinea l’importanza strategica del progetto a livello internazionale.

“Questo intervento dimostra come le energie rinnovabili possano coesistere in armonia con il paesaggio e le attività agricole, garantendo un futuro più sostenibile per tutti,” ha affermato, ribadendo l’impegno del gruppo EDP nel diventare un leader globale nella produzione di energia rinnovabile, contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico e promuovendo un modello di sviluppo economico inclusivo e rispettoso dell’ambiente.

L’iniziativa “Monti di Eboli” si configura dunque come un faro per un futuro energetico più pulito, resiliente e socialmente responsabile.