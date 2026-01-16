Pizza in Italia: un’analisi del settore da 15 miliardi.

## L’Ecosistema della Pizza in Italia: Un’Analisi ApprofonditaIl panorama enogastronomico italiano è dominato da un prodotto iconico e universalmente amato: la pizza.

Ben oltre un semplice piatto, la pizza rappresenta un vero e proprio motore economico, generando un giro d’affari annuo stimato in 15 miliardi di euro.

Questo dinamico settore coinvolge un tessuto composto da oltre 50.000 pizzerie, impiegando più di 300.000 addetti e sfornando un impressionante numero di pizze – superando le 8 milioni al giorno.

L’analisi dell’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, in concomitanza con il World Pizza Day, ha evidenziato una forte dipendenza dalla salsa di pomodoro, con oltre 200 milioni di chilogrammi di conserve rosse impiegate annualmente, generando un valore economico che supera i 250 milioni di euro.

Questa cifra sottolinea l’importanza cruciale dell’industria delle conserve vegetali nel sostenere l’intera filiera della pizza.

Geografia del Gusto e Prezzi:La pizza napoletana Margherita, simbolo per eccellenza di questo piatto, presenta una geografia dei prezzi variegata.

Il costo medio nazionale si attesta a 7,04 euro, ma si riscontrano significative differenze territoriali: dai 6,74 euro di Napoli ai 7,66 euro del Nord Italia.

L’Indice Pizza Napoletana Margherita (Ipnm) quantifica queste variazioni, evidenziando come il prezzo al Nord sia sensibilmente più alto rispetto alla città di origine.

Resilienza e Inflazione:Nonostante l’impennata dei costi delle materie prime, in particolare per la mozzarella di bufala e l’olio extravergine d’oliva – ingredienti pilastro della pizza napoletana – il prezzo della Margherita ha subito un aumento marginale nell’ultimo anno.

Questo dato testimonia la capacità del settore di assorbire gli shock inflazionari, mantenendo la pizza un prodotto accessibile e democratico, coerente con la sua vocazione popolare.

La maggior parte degli intervistati (31,30%) ha registrato un aumento di prezzo contenuto tra 0,01 e 0,50 euro, mentre una parte significativa (14,60%) non ha modificato i prezzi.

Il Ruolo delle Donne e la Tradizione:L’indagine ha inoltre svelato dettagli interessanti sul panorama lavorativo del settore.

Le donne giocano un ruolo significativo nella proprietà (38,5%) e nella gestione della sala (50,5%), ma la figura della pizzaiola rimane un’eccezione, rappresentando solo il 2% della forza lavoro.

Il settore è intrinsecamente legato a strutture tradizionali e a conduzione familiare, caratterizzate da modelli organizzativi semplici e una propensione limitata all’espansione internazionale.

La stragrande maggioranza delle attività (57,4%) è una pizzeria indipendente, con una sola sede (76%), situata in centro urbano e con una forza lavoro media di 14 dipendenti.

Sorprendentemente, solo la metà delle imprese adotta un approccio strutturato nell’analisi dei costi per la definizione dei prezzi.

Evoluzione del Delivery e Nuove Tendenze:L’ascesa del food delivery ha ulteriormente rimodellato il panorama della pizza.

Piattaforme come Just Eat hanno registrato ordini per quasi 5 milioni di chilogrammi di pizza in un solo anno, con una crescente domanda di ingredienti premium come mozzarella di bufala, speck, burrata, prosciutto crudo, nduja, stracciatella, tartufo e pistacchio.

I classici Margherita, Diavola e Capricciosa mantengono la loro popolarità, ma si assiste a un aumento dell’interesse per opzioni vegetariane, vegane, senza glutine e con ingredienti ricercati.

Un ulteriore segnale di cambiamento è rappresentato dalla crescente richiesta di impasti alternativi, a base di multicereali, canapa o grano arso, a testimonianza di una ricerca di innovazione e di una maggiore attenzione alla salute e alla sostenibilità.

Questo scenario in continua evoluzione suggerisce che il futuro della pizza in Italia sarà caratterizzato da una maggiore diversificazione dell’offerta e da una crescente attenzione alle esigenze di un consumatore sempre più informato e attento alle nuove tendenze.