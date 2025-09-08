Riello Investimenti rafforza Apreamare Yacht: un’operazione strategica

Riello Investimenti consolida la sua presenza nel panorama industriale italiano con un’operazione strategica che segna un nuovo capitolo per Apreamare Yacht, storico cantiere navale con sede a Torre Annunziata, nel cuore del distretto nautico campano.

L’acquisizione, che vede Riello Investimenti entrare nel capitale di Apreamare con una partecipazione del 60%, rappresenta un investimento di fiducia in un’azienda che ha saputo affermarsi grazie alla sua tradizione artigianale e alla capacità di innovazione.

L’operazione è stata veicolata attraverso Italian Strategy, il terzo fondo di private equity gestito da Riello Investimenti, un veicolo che dimostra la volontà della SGR di sostenere la crescita di realtà imprenditoriali italiane con elevato potenziale.

Il fondo, che vanta un portafoglio diversificato e dinamico, si conferma un partner strategico per la valorizzazione di eccellenze industriali.

L’accordo non si configura come un’operazione di mero investimento finanziario, ma come un vero e proprio progetto di sviluppo condiviso.

La famiglia Aprea e Pollio, fondatori e soci di Apreamare, mantengono una quota significativa e partecipano attivamente alla gestione, garantendo la continuità della visione imprenditoriale e la salvaguardia del know-how accumulato negli anni.

Questo coinvolgimento attivo dei soci uscenti è un segnale di forte allineamento strategico e una garanzia per i dipendenti e i partner commerciali del cantiere.

Apreamare Yacht, nel 2024, ha conseguito un fatturato superiore ai venti milioni di euro, con una componente export che rappresenta oltre un quarto del totale, testimoniando la crescente reputazione del marchio a livello internazionale.

Il cantiere si distingue per la produzione di yacht di lusso, frutto di un sapiente connubio tra design italiano e artigianalità di alta qualità.

L’iniezione di capitale prevista dall’operazione – un elemento cruciale per il suo successo – è destinata a finanziare un piano di espansione ambizioso.

Questo include non solo l’ampliamento delle infrastrutture del cantiere, ma anche lo sviluppo di nuovi modelli di yacht, in linea con le tendenze del mercato e le esigenze dei clienti.

L’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica giocherà un ruolo fondamentale in questa fase di crescita, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione e di offrire imbarcazioni sempre più efficienti e performanti.

L’operazione si inserisce in un contesto di crescente domanda di yacht di lusso e di un mercato globale sempre più esigente, dove la qualità, l’innovazione e la personalizzazione sono fattori chiave per il successo.

La partnership con Riello Investimenti offre ad Apreamare Yacht le risorse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro e per consolidare la sua posizione di leader nel settore della nautica di lusso.