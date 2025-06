Sciopero a Napoli: caos ferroviario, metro più regolare.

La mobilitazione sindacale indetta dall’USB ha generato disagi differenziati nel complesso sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Napoli, evidenziando fragilità strutturali e disparità nell’impatto sulle diverse modalità di spostamento.Il settore ferroviario regionale ha subito le ripercussioni più significative. Ritardi accumulati e frequenti cancellazioni hanno penalizzato migliaia di pendolari, interrompendo la catena delle attività lavorative e scolastiche. La situazione, già precaria a causa di manutenzioni in corso e obsolescenza dell’infrastruttura, è stata ulteriormente aggravata dall’astensione dal lavoro del personale, creando un effetto domino che ha reso incerti i tempi di percorrenza e la possibilità stessa di raggiungere la destinazione.In contrasto, il servizio della metropolitana, sebbene non completamente esente da rallentamenti, ha mantenuto una relativa regolarità, grazie probabilmente a un’organizzazione più flessibile e a protocolli di gestione delle emergenze più efficienti. Questo denota una maggiore resilienza del sistema metropolitano rispetto alla rete ferroviaria regionale, suggerendo un investimento più mirato su quest’ultima per migliorare la sua capacità di assorbire shock esterni.Per quanto riguarda il trasporto su gomma, autobus e tram hanno mostrato una maggiore stabilità operativa, con conseguenze limitate per l’utenza. Questo potrebbe essere attribuibile alla natura stessa del servizio, meno dipendente dall’azione coordinata di un ampio corpo di personale, o a una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse disponibili.L’adesione allo sciopero, pur nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge, ha portato alla luce una problematica più ampia: la necessità di un investimento costante e mirato per ammodernare il parco mezzi, migliorare l’infrastruttura e garantire una maggiore efficienza del servizio. La disparità nell’impatto dello sciopero tra le diverse modalità di trasporto sottolinea l’urgenza di una strategia integrata che tenga conto delle specifiche esigenze di ciascun sistema, promuovendo un trasporto pubblico più resiliente, efficiente e accessibile a tutti i cittadini. La situazione evidenzia inoltre la necessità di migliorare la comunicazione verso l’utenza, fornendo informazioni precise e aggiornate sui disagi e sulle alternative di viaggio. L’episodio, in definitiva, si configura come un campanello d’allarme per le istituzioni e i gestori del servizio, esortandoli a un ripensamento radicale delle politiche di mobilità urbana.