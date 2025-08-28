Stellantis: Calo Immatricolazioni e Quota di Mercato in Europa

Il gruppo Stellantis ha registrato, nel mese di luglio, una contrazione delle immatricolazioni nel mercato occidentale europeo (UE, EFTA e Regno Unito), con 151.391 unità vendute, un decremento dell’1,1% rispetto a luglio 2024.

Questa flessione si riflette in una diminuzione della quota di mercato, scesa dal 14,9% al 13,9%, segnando una perdita di competitività in un contesto di crescente variabilità nella domanda automobilistica.

Analizzando il periodo cumulato dei primi sette mesi dell’anno, le immatricolazioni Stellantis ammontano a 1.192.746, evidenziando un calo complessivo dell’8,1% e una conseguente riduzione della quota di mercato dal 16,4% al 15,1%.

Questo risultato suggerisce una tendenza al ribasso che persiste, sollevando interrogativi sulle strategie di prodotto e sulle dinamiche di prezzo adottate dal gruppo.

Il contesto macroeconomico del mercato occidentale europeo, tuttavia, presenta un quadro più complesso.

A luglio, le vendite totali di autoveicoli nella regione hanno raggiunto le 1.085.356 unità, registrando un incremento del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2024.

Questo dato, apparentemente positivo, nasconde però una polarizzazione della domanda, con alcune case automobilistiche che hanno performato significativamente meglio di altre, alimentata da fattori quali l’evoluzione delle preferenze dei consumatori (crescente interesse per veicoli elettrici e ibridi), la disponibilità di incentivi governativi e l’impatto delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento.

Considerando l’intero arco temporale dei primi sette mesi dell’anno, il mercato europeo occidentale ha visto immatricolazioni pari a 7.900.877 unità, un dato sostanzialmente stabile rispetto all’analogo periodo del 2024.

Secondo i dati forniti dall’ACEA, l’associazione dei costruttori europei, questa stabilità relativa maschera significative differenze nelle performance dei singoli marchi e segmenti di mercato, indicando una maggiore incertezza e volatilità nel comportamento dei consumatori.

L’analisi approfondita di questi dati è cruciale per comprendere le dinamiche sottostanti e per formulare strategie efficaci per il futuro.

La capacità di Stellantis di adattarsi a queste evoluzioni e di capitalizzare sulle opportunità emergenti sarà determinante per il suo successo a lungo termine nel mercato europeo.