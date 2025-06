Addio Ermanno Corsi: un pilastro del giornalismo italiano e campano.

La scomparsa di Ermanno Corsi, avvenuta all’età di 85 anni, lascia un vuoto significativo nel panorama giornalistico italiano e campano. Figura di spicco, Corsi ha incarnato per decenni i valori di rigore professionale, impegno civico e profonda conoscenza del territorio, lasciando un’eredità che va ben oltre le sue numerose cariche istituzionali.La sua carriera, costellata di successi e responsabilità, lo ha visto operare in ruoli di leadership all’interno di enti fondamentali per la professione, come la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Associazione Napoletana della Stampa, contribuendo attivamente alla definizione degli standard deontologici e alla tutela dei diritti dei giornalisti. La sua guida all’Ordine dei Giornalisti della Campania, culminata nel ruolo di presidente emerito, testimonia la sua dedizione alla formazione, all’aggiornamento e alla difesa della libertà di stampa, pilastri imprescindibili per una democrazia sana.La sua leadership al Telegiornale Rai Campania non fu semplicemente un incarico professionale, ma un’occasione per plasmare l’informazione regionale, imprimendole una sensibilità particolare, un’attenzione ai dettagli e un approccio narrativo capace di restituire al pubblico una rappresentazione autentica e complessa della realtà campana. Corsi non si limitò a cronacare eventi; ne lesse tra le righe, cercando di interpretare le dinamiche sociali, economiche e culturali che ne animavano il tessuto.Il riconoscimento del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, conferitogli dal Presidente Ciampi, e la cittadinanza onoraria di sei comuni campani, sono attestazioni tangibili del suo contributo alla vita civile e del suo profondo legame con il territorio. La sua opera testimonia come il giornalismo possa essere un motore di cambiamento positivo, un osservatorio attento alle fragilità e alle potenzialità di una comunità. Le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che lo definisce “anima del telegiornale regionale”, ne riassumono l’importanza e la duratura influenza. Con la sua scomparsa, si perde una figura chiave, un punto di riferimento per i giovani giornalisti e un patrimonio prezioso per l’intera regione Campania. La sua memoria continuerà a ispirare chiunque aspiri a fare giornalismo con passione, competenza e un profondo senso di responsabilità.