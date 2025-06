Barbara Stefanelli vince il Premio Ischia per la Comunicazione Sostenibile

Barbara Stefanelli, figura di spicco del panorama giornalistico italiano, vicedirettore vicario del Corriere della Sera e direttore della rivista 7, si aggiudica il prestigioso Premio Ischia per la Comunicazione Sostenibile. Questa riconoscimento, promosso da A2A, celebra un percorso professionale intriso di profonda riflessività e acuta osservazione della realtà sociale, che ha saputo interpretare e anticipare i cambiamenti in atto.Stefanelli non si è limitata a cronacare eventi; ha plasmato un approccio giornalistico che pone al centro la complessità dell’esistenza contemporanea, illuminandone le sfaccettature spesso oscurate dai ritmi frenetici dell’informazione. La sua leadership nella rivista 7 ha rappresentato un’audace piattaforma per la promozione di voci emergenti e per il dialogo intergenerazionale, superando le barriere tradizionali dell’età, delle competenze e delle prospettive. Il premio sottolinea la capacità di Stefanelli di individuare precocemente temi destinati a diventare imperativi morali e sociali. Inclusione, equità, responsabilità ambientale e benessere collettivo non sono stati percepiti come semplici argomenti di tendenza, ma come elementi costitutivi di una società più giusta e sostenibile. Il suo contributo ha contribuito in modo significativo a sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovendo una cultura della consapevolezza e dell’azione responsabile, in un’epoca in cui la necessità di affrontare le sfide globali si fa sempre più urgente.Il Premio Ischia, giunto alla sua 46° edizione, rappresenta un’occasione di rilievo per celebrare l’eccellenza del giornalismo internazionale e per promuovere valori fondamentali come l’etica, l’impegno civile e la sostenibilità. La cerimonia di premiazione, che si terrà a Lacco Ameno il 20 e il 21 giugno, sarà un momento di riflessione e di ispirazione per tutti coloro che credono nel potere della comunicazione come strumento di cambiamento positivo. Il riconoscimento a Barbara Stefanelli è un tributo a una carriera dedicata a illuminare il percorso verso un futuro più equo e sostenibile per tutti.