Campania al Bivio: Elezioni Regionali e la Sfida per il Futuro

La Campania si appresta a un bivio politico cruciale, con le prossime elezioni regionali che rappresentano una sfida complessa per tutte le forze in campo, ma in particolare per il centrodestra. Dopo un decennio di gestione caratterizzata dalla figura dominante di Vincenzo De Luca, la regione necessita di una nuova visione, di un approccio differente che sappia rispondere alle istanze di cambiamento e di rinnovamento che emergono dal territorio. La scelta del candidato, pertanto, non può essere determinata da considerazioni di mera appartenenza ideologica o di convenienze personali. L’imperativo categorico è individuare la figura che possieda la capacità di raccogliere il consenso più ampio, di interpretare le esigenze reali dei cittadini e di fornire una governance efficace, capace di affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali che la Campania presenta.Noi Moderati, consapevoli di questa responsabilità, hanno proposto un profilo di alto valore istituzionale e professionale, Mara Carfagna, una figura che incarna valori di competenza, integrità e concretezza, e che ha dimostrato di saper operare con successo in contesti complessi, portando avanti progetti di sviluppo e di innovazione. La sua candidatura non è un atto di ambizione personale, ma un’offerta al bene comune, un contributo per restituire alla Campania un futuro di crescita e di prosperità.L’obiettivo primario deve essere quello di superare le divisioni interne, i personalismi e le logiche di campanello, per convergere su una strategia unitaria e coerente, fondata su un programma chiaro e dettagliato, capace di rispondere alle istanze di cambiamento che provengono dal basso. È necessario un confronto aperto e costruttivo, che metta al centro le esigenze dei cittadini, abbandonando pregiudizi e preconcetti, per individuare la soluzione migliore per il bene della regione. La successione a De Luca non può essere un’eredità passiva, ma un’occasione per tracciare un percorso nuovo, che sappia valorizzare le potenzialità del territorio, promuovere l’innovazione e la competitività, e garantire un futuro sostenibile per le nuove generazioni. La sfida è ardua, ma la Campania merita un impegno serio e determinato da parte di tutti gli attori politici, per restituirle la dignità e la speranza che le sono state negatesi troppo a lungo.