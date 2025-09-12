Campania: candidatura in bilico, scelta rimanda al Governo Meloni.

L’eventuale candidatura alla guida della Regione Campania rappresenta un riconoscimento prestigioso, un’opportunità di servizio che accetto con umiltà e consapevolezza.

Tuttavia, il mio attuale incarico di viceministro degli Esteri mi colloca in una posizione di responsabilità a livello nazionale, in un contesto geopolitico complesso che impone un impegno costante.

La decisione finale, come sottolineato con chiarezza, spetta alla leadership del Governo Meloni, e la mia disponibilità resta saldamente ancorata alla volontà politica superiore.

La partita, per così dire, è tuttora in divenire, caratterizzata da un’attesa consapevole.

Contrariamente a quanto talvolta si potrebbe interpretare, la scelta del candidato unitario del centrodestra non è un processo affrettato o legato a dinamiche contingenti.

Si tratta di una valutazione ponderata che coinvolge i vertici nazionali dei partiti, mirando a individuare la figura più idonea a rappresentare un progetto di sviluppo regionale solido e credibile.

Le elezioni regionali, pur avendo un impatto significativo sulla vita dei cittadini campani, non costituiscono un banco di prova politico a breve termine.

Piuttosto, rappresentano un’occasione imprescindibile per presentare alla cittadinanza un programma dettagliato e concreto, frutto di una profonda analisi dei bisogni e delle potenzialità del territorio.

La nostra tradizione politica, da sempre, si distingue per la forza dei programmi, per la capacità di tradurre ideali in azioni tangibili, e per l’attenzione costante al benessere delle comunità locali.

L’approccio che adotteremo sarà improntato alla trasparenza, all’ascolto attivo e alla condivisione di visioni di sviluppo sostenibile, che tengano conto delle sfide ambientali, sociali ed economiche che caratterizzano la nostra regione.

Dalla valorizzazione del patrimonio agricolo e turistico alla promozione dell’innovazione tecnologica, passando per la riqualificazione urbana e il sostegno alle imprese, il nostro obiettivo è costruire un futuro prospero e inclusivo per tutti i campani.

La fiducia nel successo di questo percorso è fondata sulla convinzione di poter offrire un’alternativa concreta e vincente, capace di rispondere alle aspettative dei cittadini e di guidare la Campania verso un nuovo orizzonte di crescita e sviluppo.