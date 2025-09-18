Campania, centrosinistra unito: dialogo aperto e tavoli tematici.

Il confronto programmatico tra le forze di centrosinistra in Campania si è concluso con un’atmosfera di collaborazione e aperture, delineando un percorso orientato alla costruzione di un progetto regionale condiviso.

L’incontro, durato quasi due ore, ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, +Europa, CDU, Europa Verde, Italia Viva, socialisti, Sinistra Italiana e Nuove Energie Democratiche, guidati da Clemente Mastella.

Roberto Fico, del M5S, ha espresso grande soddisfazione per la disponibilità dimostrata da tutte le parti coinvolte, evidenziando come il dialogo costruttivo abbia permesso di definire le modalità operative per l’elaborazione del programma.

L’impostazione futura prevede la creazione di cinque tavoli tematici dedicati a settori cruciali per lo sviluppo regionale: lavoro, tutela ambientale, infrastrutture, sviluppo economico e valorizzazione delle aree interne, considerate priorità assolute.

Piero De Luca, futuro segretario del PD regionale, ha confermato l’auspicio di un’esperienza collaborativa, sottolineando la volontà di costruire un programma di governo basato su un confronto ampio e inclusivo, che coinvolga la società civile, le rappresentanze del mondo produttivo, le organizzazioni del lavoro e gli attori dell’associazionismo, oltre a valorizzare il lavoro svolto negli anni precedenti.

Si tratta di un approccio partecipativo, volto a raccogliere istanze e proposte per definire una piattaforma programmatica efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini.

Nonostante l’ottimismo generale, emergono alcune dinamiche complesse, in particolare in relazione al rapporto con il governatore uscente, Vincenzo De Luca.

Fonti vicine all’incontro riferiscono di un momento di tensione durante lo scambio di osservazioni con Fulvio Bonavitacola, riguardante il controverso progetto per la nuova sede dell’ente regionale, fortemente voluto da De Luca.

Bonavitacola ha minimizzato l’episodio, definendo l’incontro come un “inizio di un cammino” e sottolineando la necessità di valutare gli sviluppi futuri.

L’assenza di una dichiarazione formale da parte di Vincenzo De Luca, sostituito dalla sua figura di riferimento, ha alimentato ulteriori interrogativi.

La sua recente affermazione, che condiziona la sua candidatura alla realizzazione del progetto della nuova sede, rivela una chiara posta in gioco e un’incertezza sul futuro.

De Luca ha inoltre espresso una posizione flessibile in merito alla coalizione, ribadendo che la priorità è il perseguimento di un programma ambizioso e coerente con le scelte strategiche precedenti, piuttosto che vincoli politici.

Clemente Mastella, leader di Nuove Energie Democratiche, ha suggerito un incontro diretto tra Fico e De Luca, evidenziando la necessità di una comunicazione aperta e costruttiva per superare le divergenze e rafforzare la coesione del progetto regionale.

L’auspicio è che il dialogo possa risolvere le incertezze e definire un percorso condiviso, orientato al bene comune e allo sviluppo sostenibile della Campania.

Il futuro politico della regione appare quindi dipendente dalla capacità delle diverse forze politiche di superare le frizioni e di convergere su un programma condiviso, in grado di rispondere alle sfide complesse che attendono il territorio.