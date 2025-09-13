Campania: Governo al fianco dei lavoratori di Cooper Standard

“L’impegno del Governo a tutelare il tessuto produttivo e l’occupazione in Campania si concretizza in un costante dialogo con le rappresentanze sindacali, come dimostrano i numerosi interventi positivi portati avanti negli anni.

Ascolterò le delegazioni dei lavoratori di Cooper Standard con la stessa dedizione che ha sempre caratterizzato il nostro approccio alle criticità industriali, un metodo che abbiamo applicato con successo in tutta la regione e nel Mezzogiorno, prevenendo chiusure e promuovendo la resilienza delle imprese.

La continuità operativa degli stabilimenti non è solo un obiettivo, ma un principio cardine della nostra azione politica ed economica.

La storia recente della Campania offre esempi tangibili di questa strategia: la vicenda Emea Whirlpool, il rilancio di Italia Industrie autobus, la salvaguardia del comparto automotive, sono tutte testimonianze di come il confronto costruttivo e la ricerca di soluzioni condivise possano garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende.

Non si tratta di semplici interventi emergenziali, ma di un approccio strutturale che mira a rafforzare il ruolo dell’impresa nel contesto sociale.

Riconosciamo che le imprese non sono solo generatori di ricchezza, ma anche pilastri della comunità, responsabili del benessere dei lavoratori e del sostegno al territorio.

Pertanto, è nostro dovere fornire loro il supporto necessario per superare le difficoltà e affrontare le sfide del futuro.

La Repubblica Italiana è nata con la Costituzione, un atto fondativo che pone il lavoro al centro dei valori nazionali.

Questo principio guida il nostro operato e ci spinge a intervenire con determinazione in tutte le vertenze industriali.

Ci impegniamo a fare la nostra parte, mettendo a disposizione competenze, risorse e strumenti per favorire un accordo che tuteli l’occupazione, promuova l’innovazione e preservi il know-how accumulato.

La nostra presenza, costante e proattiva, è la garanzia di un impegno concreto a favore della Campania e dei suoi lavoratori.

“