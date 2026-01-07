Campania: Inizia l’attività legislativa, ecco la nuova Giunta.

La cerimonia di avvio ufficiale dell’attività legislativa in Campania ha preso il via con la Conferenza dei Capigruppo, un momento cruciale presieduto da Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio regionale.

L’incontro ha formalizzato la data della seduta assembleare di mercoledì 21 gennaio, alle ore 11, durante la quale sarà presentata pubblicamente la nuova Giunta regionale, un organo essenziale per l’attuazione delle politiche e l’implementazione delle decisioni legislative.

Il resoconto della Conferenza si è integrato nel più ampio processo di definizione delle priorità governative, proseguendo il dibattito sulle linee programmatiche già delineate dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, durante la sessione consiliare di insediamento.

Queste linee programmatiche, che rappresentano la visione complessiva dell’azione di governo, sono state oggetto di approfondimento e di successive elaborazioni, con l’obiettivo di trasformarle in atti concreti e misurabili.

Manfredi ha delineato un calendario serrato per l’organizzazione degli organi istituzionali, annunciando l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza in data imminente, seguito dall’avvio delle attività delle Giunte delle Elezioni e per il Regolamento Interno.

L’urgenza di completare questo processo di istituzionalizzazione è motivata dalla necessità di rendere l’Assemblea legislativa pienamente operativa nel minor tempo possibile.

Questa prontezza operativa è un prerequisito fondamentale per affrontare le sfide che attendono la Regione e, in particolare, per avviare la predisposizione del progetto di legge di Bilancio, un atto di indirizzo finanziario di primaria importanza.

La Giunta, una volta formata, sarà responsabile della formulazione della proposta di legge, che sarà poi discussa e approvata dall’Assemblea.

Il Presidente Manfredi ha sottolineato l’importanza di un clima di collaborazione tra le diverse forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, auspicando un approccio costruttivo e orientato al bene comune.

Questa sinergia istituzionale si rivela essenziale per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini campani e per garantire la stabilità e l’efficacia dell’azione di governo.

La capacità di dialogo e di cooperazione tra le diverse anime del Consiglio regionale si configura come un fattore chiave per il successo dell’intera legislatura.

L’impegno per un approccio collaborativo e trasparente mira a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni regionali e a promuovere un’amministrazione pubblica efficiente e responsabile.