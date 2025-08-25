Campania, PD: Misiani punta su Fico, si apre la sfida interna.

A Napoli, si intensificano le manovre politiche in vista delle prossime elezioni regionali campane.

Antonio Misiani, commissario regionale del Partito Democratico, ha orchestrato una serie di incontri chiave con l’obiettivo di definire una strategia unitaria e convergere su un nome per la candidatura alla presidenza.

Al centro del confronto, la figura di Roberto Fico, ex presidente della Camera, che sembra emergere come il candidato naturale per l’area del centrosinistra.

L’incontro con Fico stesso ha rappresentato una fase cruciale, mentre il dialogo con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sancito un accordo di principio destinato a cristallizzarsi in un endorsement formale nei prossimi giorni.

Manfredi, pur rinunciando a presentare una propria lista in campo, ha espresso un chiaro sostegno alla candidatura di Fico, prospettando un coinvolgimento attivo durante la campagna elettorale per assicurare la transizione dal governatore uscente, Vincenzo De Luca.

Il sindaco ha sottolineato la necessità di accelerare il lancio della campagna elettorale, focalizzandosi su proposte concrete e su una strutturazione efficace delle coalizioni.

L’esigenza di affrontare tematiche di interesse diffuso, dalla sanità al lavoro, passando per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stata percepita come prioritaria per intercettare l’attenzione dell’elettorato e delineare un programma di governo credibile.

Un altro elemento significativo emerso dai colloqui riguarda il futuro del Partito Democratico regionale.

La scadenza del mandato di Misiani e l’avvio del congresso per l’elezione di un nuovo segretario stanno aprendo scenari di potenziale competizione interna.

Piero De Luca, figlio del governatore uscente, e Sandro Ruotolo, esponente dem in Parlamento, si profilano come possibili contendenti per la guida del partito, introducendo dinamiche che potrebbero influenzare l’assetto politico regionale anche al di là della corsa alla presidenza.

L’esito di questa competizione interna si preannuncia determinante per definire l’identità e la direzione strategica del PD in Campania.