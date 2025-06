Campania, Referendum: Affluenza ai Minimi, Interrogativi sulla Partecipazione

La partecipazione al voto nei referendum campani si è conclusa con un’affluenza significativamente contenuta, attestandosi al di sotto della soglia psicologica del 30%, un dato che riflette un distacco crescente tra cittadinanza e istanze decisionali. L’analisi dei risultati, ancora in fase di definizione con la chiusura imminente dei seggi, evidenzia una media regionale del 29,88% per i primi quattro quesiti, con un marginale calo per la specifica consultazione sulla cittadinanza (29,87%).L’andamento dell’affluenza non è uniforme sul territorio regionale. Le province di Napoli e Avellino si distinguono per una maggiore mobilitazione degli elettori, registrando rispettivamente il 31,76% e il 31,38%. Questa differenza suggerisce una potenziale sensibilità più accentuata delle comunità locali nei confronti delle tematiche poste in discussione.Un’ulteriore disamina rivela peculiarità interessanti all’interno della città di Napoli, dove l’affluenza ha superato il 33% degli aventi diritto. La lieve prevalenza nell’interesse per il quesito sulla cittadinanza (33,61%) rispetto a quello sul lavoro (33,52%) potrebbe indicare un focus dell’attenzione pubblica su questioni di identità e inclusione.Il comune di Volla, nel territorio napoletano, rappresenta un caso emblematico. Questo centro, caratterizzato da una popolazione di circa 26.000 abitanti, si è distinto non solo per la partecipazione al referendum, ma anche per aver contestualmente celebrato un ballottaggio amministrativo. La forte mobilitazione degli elettori, con una percentuale superiore al 51,93% per il referendum e il 53,24% per l’elezione del sindaco, suggerisce una vitalità civica particolarmente vivace, alimentata forse dalla concomitanza di due importanti occasioni di voto e dalla percezione di un impatto diretto sulla vita della comunità. La differenza minima tra i due valori di affluenza merita ulteriore analisi per comprendere meglio le dinamiche di coinvolgimento civico in questa specifica realtà locale. L’esito complessivo solleva interrogativi sull’efficacia dei canali di comunicazione istituzionale e sulla necessità di rinnovare il rapporto tra cittadini e istituzioni, promuovendo una maggiore consapevolezza dell’importanza della partecipazione democratica e incentivando una più ampia partecipazione alle decisioni che riguardano il futuro della regione.