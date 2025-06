Campania: Sanità, Disuguaglianze e un Futuro da Costruire Insieme.

La Campania, terra di contrasti e resilienza, si trova di fronte a una sfida cruciale: rispondere con concretezza alle esigenze di una comunità che lotta quotidianamente per trovare un orizzonte di speranza e un futuro dignitoso. Dietro la bellezza paesaggistica e la vivacità culturale, si celano realtà sociali complesse, con segmenti di popolazione affetti da profonda sofferenza, spesso esclusi dai benefici del progresso. La fragilità del tessuto sociale campano, alimentata da disuguaglianze economiche e carenze strutturali, richiede un’azione politica responsabile e lungimirante.Il sistema sanitario regionale, in particolare, rappresenta un nodo cruciale da affrontare. Non si tratta semplicemente di erogare servizi, ma di ripensare l’intero approccio, investendo in infrastrutture, personale qualificato e modelli di cura innovativi. La sanità pubblica, intesa come diritto fondamentale, deve garantire l’accesso equo e efficiente alle cure per tutti i cittadini, senza distinzioni geografiche o socio-economiche. L’obiettivo primario deve essere il benessere collettivo, promuovendo la prevenzione, l’assistenza domiciliare e l’integrazione tra ospedale e territorio.Il progetto politico che stiamo portando avanti si fonda su questi principi. Non si tratta di una mera ambizione di potere, ma di una profonda volontà di servire la comunità campana. Siamo convinti che la leadership debba emergere direttamente dal territorio, attraverso un processo di ascolto e partecipazione attiva dei cittadini. La scelta del candidato, pertanto, non può essere imposta dall’alto, in sedi lontane e opache. È necessario un dialogo aperto con le comunità locali, per individuare chi meglio incarna i valori e le aspirazioni della Campania.Questo approccio partecipativo mira a restituire voce ai territori, a valorizzare le identità locali e a costruire un progetto politico autentico, radicato nel tessuto sociale. Non vogliamo imporre soluzioni preconfezionate, ma co-creare un futuro più giusto e prospero per la Campania, insieme ai suoi abitanti. Il nostro impegno è verso una leadership trasparente, responsabile e profondamente legata al bene comune. Il futuro della Campania si costruisce sul campo, accanto ai suoi cittadini, ascoltando le loro storie e rispondendo alle loro reali necessità.