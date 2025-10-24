Cirielli candidato Governatore: Fratelli d’Italia presenta la lista in Campania.

La contesa per la presidenza della Regione Campania si fa più definita con la presentazione della lista “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni per Cirielli” in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.

Un atto formale compiuto presso il Tribunale di Napoli, che sancisce la candidatura a Governatore di Edmondo Cirielli, affiancato da un ampio collegio di candidati che ambiscono a rappresentare il partito guidato da Giorgia Meloni nel territorio regionale.

La cerimonia di presentazione, condotta dal senatore Sergio Rastrelli, commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli, insieme alla deputata Marta Schifone, commissario provinciale, ha segnato un momento cruciale nella campagna elettorale.

Antonio Iannone, commissario regionale del partito, ha espresso un ottimismo immediato, dichiarando un avvio di percorso “già in prima posizione”, sottolineando l’ambizione di Fratelli d’Italia di competere attivamente per la conquista della carica.

La composizione della lista rivela un tentativo di costruire un profilo ampio e diversificato, che va oltre la semplice rappresentanza ideologica.

Tra i candidati spicca la figura di Francesca Marino, docente di educazione alimentare e nutrizione, e moglie del rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito.

La sua presenza testimonia un’apertura verso competenze specifiche e un collegamento con istituzioni di primaria importanza nel panorama regionale.

Si segnala inoltre la candidatura di Ira Fele, imprenditrice e moglie del deputato ed ex coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Michele Schiano di Visconti, e di Ione Abbatangelo, figlia dell’ex parlamentare Massimo Abbatangelo, elementi che suggeriscono un’ampia rete di relazioni e influenze all’interno del partito e del territorio.

La presenza dell’ex coordinatore cittadino di Napoli, Marco Nonno, conferma l’attenzione alla base elettorale e alla rappresentanza delle dinamiche locali.

Questa presentazione non è solo un adempimento burocratico, ma un segnale dell’intenzione di Fratelli d’Italia di proporre un’alternativa concreta alle forze politiche tradizionali, puntando su una combinazione di figure consolidate e nuovi volti, capaci di incarnare i valori e le aspirazioni di una parte significativa dell’elettorato campano.

La lista mira a intercettare un voto che ricerca competenza, radicamento territoriale e una visione chiara per il futuro della regione.