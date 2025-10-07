Cirielli candidato unitario: il centrodestra campano guarda al futuro

Con una dichiarazione che segna l’apertura di un nuovo capitolo politico regionale, Edmondo Cirielli si presenta come candidato unitario del centrodestra campano.

Lungi dall’aver aspirato a una simile posizione, Cirielli manifesta un profondo senso di responsabilità nei confronti della sua terra e una ferma convinzione che una coalizione di centrodestra possa offrire alla Campania una prospettiva inedita, un cambio di rotta rispetto alle gestioni pregresse.

La fiducia espressa dalla Presidente Meloni, che ha voluto dare il proprio appoggio all’iniziativa, costituisce un segnale di forte incoraggiamento e sottolinea l’importanza strategica che il Sud Italia riveste all’interno del progetto governativo nazionale.

Cirielli non nasconde il suo onore per questa dimostrazione di fiducia e ribadisce la propria appartenenza ideologica, radicata in valori condivisi con le forze del centrodestra.

Il percorso politico di Cirielli è un intreccio di esperienze che testimoniano un impegno costante nel territorio.

Ricorda con nostalgia un centrodestra più ampio e inclusivo, in cui figure come De Mita e Mastella rappresentavano punti di riferimento.

Questa memoria è un monito all’apertura e alla capacità di dialogo che intende caratterizzare la sua campagna elettorale.

Non si pone limiti nell’inclusione di chi, condividendo l’obiettivo di un cambiamento significativo, desidera aderire al progetto.

La sua visione non si arresta ai confini della coalizione di governo, comprendente Forza Italia, Lega e Noi Moderati, ma si apre a tutti coloro che aspirano a un futuro diverso per la Campania.

L’obiettivo non è la semplice alternanza al potere, ma la realizzazione di un vero progetto di cambiamento, fondato su una piattaforma di valori condivisi e su una profonda conoscenza delle esigenze del territorio.

Cirielli si presenta come un ponte tra le diverse anime del centrodestra, capace di conciliare tradizione e innovazione, radicamento locale e ambizioni nazionali.

La sua candidatura è dunque un atto di fiducia nel potenziale della Campania e una promessa di un futuro più prospero e dinamico.