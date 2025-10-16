Cirielli e Muscarà: una speranza di riscatto per la Campania.

La coalizione di centrodestra in Campania proietta il suo sguardo al futuro con Edmondo Cirielli candidato alla presidenza, un segnale di speranza per una regione che aspira a un riscatto socio-economico e a una gestione più efficiente dei servizi essenziali.

Sud Protagonista, con il suo presidente Salvatore Ronghi e il segretario cittadino Pietro Funaro, affianca con forza la candidatura di Cirielli, condividendo una visione politica improntata alla responsabilità, alla tutela del territorio e all’attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’appoggio a Cirielli non è una semplice convergenza programmatica, ma riflette un percorso politico comune, radicato nei valori della destra sociale e volto a imprimere un cambiamento radicale nella direzione della regione.

L’auspicio è di superare un decennio segnato da gestioni inefficienti e derive clientelari, restituendo alla Campania un’amministrazione trasparente e orientata al bene comune.

Un contributo significativo a questa nuova stagione politica lo offre la consigliera regionale Maria Muscarà, candidata nella lista “Cirielli Presidente”, che porta con sé una solida esperienza e una profonda conoscenza delle problematiche regionali.

La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per i cittadini, un baluardo contro le pratiche scorrette e un impegno concreto per la riscrittura di un futuro migliore.

Anche il partito Pensionati per l’Italia, attraverso Gennaro Sannino, aderisce con entusiasmo alla candidatura di Cirielli e Muscarà, riconoscendo in loro la capacità di rappresentare al meglio le esigenze di una categoria spesso trascurata.

L’attenzione alla sanità pubblica emerge come priorità assoluta.

Si prospetta una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario, che integri le strutture accreditate e ponga il cittadino al centro delle cure, un intervento urgente per contrastare la rinuncia alla cura causata da errori gestionali del passato.

“Ho visto con i miei occhi il disastro provocato e ho lottato con tutte le mie forze,” dichiara Maria Muscarà, sottolineando la necessità di un cambiamento profondo e di una leadership responsabile.

Il suo impegno si proietta verso una Campania che investa nel lavoro, nello sviluppo economico e in una sanità di qualità, contrastando la presenza di figure inadatte e lontane dalla realtà del territorio.

Edmondo Cirielli, a sua volta, riconosce l’importanza del sostegno di Sud Protagonista, sottolineando come questo supporto sarà fondamentale per promuovere temi cruciali come il lavoro, la tutela del territorio e la cura dei più deboli.

La candidatura di Maria Muscarà rappresenta un atto di coraggio politico, un impegno a combattere gli sprechi, le clientele e le pratiche illegali che hanno minato la crescita della Campania, auspicando la nascita di una regione all’altezza delle sue potenzialità e del valore del suo territorio.