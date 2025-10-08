Cirielli, l’uomo che può cambiare la Campania: il sostegno di Noi Moderati

La figura di Edmondo Cirielli emerge come un elemento catalizzatore di energie positive non solo per le dinamiche interne del centrodestra campano, ma per l’intera regione, un potenziale che Noi Moderati sostiene con fermezza e spirito di appartenenza.

Questa convinzione è stata espressa dalla segretaria nazionale Mara Carfagna durante l’evento di presentazione dei nuovi commissari provinciali in Campania, un momento significativo per il partito che proietta uno sguardo rinnovato alle realtà territoriali di Salerno, Caserta, Benevento e Avellino.

Carfagna, nel suo intervento, ha sottolineato il rapporto di lunga data con Cirielli, evidenziandone la comprovata abilità di interpretare ruoli complessi a livello politico, istituzionale e amministrativo, sempre animato da un profondo senso del dovere, una solida preparazione e un’instancabile dedizione.

La candidatura di Cirielli, pertanto, non è vista come una mera ambizione personale, ma come un’opportunità per la Campania di accogliere una leadership capace di incarnare valori di competenza e servizio.

Accanto a Carfagna, presente alla stessa occasione, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha confermato l’importanza strategica della scelta.

Lupi ha rimarcato come la figura di Cirielli rappresenti un punto di riferimento autorevole, un uomo legato al territorio, concreto nei suoi approcci e capace di confrontarsi efficacemente con le altre candidature in campo, in particolare con quella di Fico e con l’intero schieramento di centrosinistra.

La questione dell’allineamento con Forza Italia è stata affrontata con pragmatismo, respingendo la necessità di distinzioni formali.

Lupi ha posto l’accento sulla forza intrinseca del centrodestra, che risiede nella sua capacità di aggregare diversità e prospettive differenti, sollecitando un’azione concertata e orientata al risultato.

L’esempio di Calabria e Marche, regioni dove il centrodestra ha dimostrato di poter vincere, è stato citato come modello da replicare in Campania, con l’obiettivo di costruire una proposta solida e vincente.

La sfida, ora, è quella di trasformare questa visione in un progetto concreto, capace di rispondere alle esigenze e alle aspirazioni dei cittadini campani, superando le divisioni e puntando a un futuro di crescita e prosperità per l’intera regione.