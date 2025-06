Click Day: Indagine Shock Svela Collegamenti Mafiosi e Frodi su Larga Scala

Un anno fa, quando la mia denuncia relativa alle anomalie nel sistema del “click day” per i permessi di soggiorno fu accolta da un coro di accuse di strumentalizzazione e propaganda, ho presentato un esposto dettagliato alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Quel gesto, allora interpretato come un attacco politico, si è rivelato un campanello d’allarme che ha innescato un’indagine complessa e inquietante. Le rivelazioni successive, ampiamente riportate dai media, hanno confermato le mie preoccupazioni e hanno svelato un quadro di gravissima illegalità, ben più esteso e radicato di quanto si potesse inizialmente ipotizzare. Non si è trattato di semplici irregolarità burocratiche, ma di un sofisticato sistema criminale che ha sfruttato le vulnerabilità digitali per perpetrare frodi su larga scala e facilitare l’ingresso illegale nel nostro Paese.Le indagini, condotte con scrupolosa professionalità dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, hanno fatto luce su un’architettura criminale che prevedeva la creazione di identità digitali fittizie, assunzioni precarie e pilotate, e soprattutto, collegamenti diretti con organizzazioni criminali di stampo mafioso. Questi ultimi, in un lucroso mercato nero, vendevano accesso privilegiati al sistema, consentendo a persone non aventi diritto di ottenere permessi di soggiorno e, di fatto, di eludere i controlli di sicurezza nazionale.Questo scenario, purtroppo, evidenzia come la complessità dei processi migratori possa essere un terreno fertile per attività illegali, sfruttate da organizzazioni transnazionali che mirano a destabilizzare il nostro Paese e a lucrare sulle fragilità del sistema. La situazione non è semplicemente una questione di immigrazione, ma una sfida alla sovranità nazionale e alla sicurezza dei cittadini.Il Governo, forte di questa nuova e drammatica evidenza, ribadisce il suo impegno a contrastare ogni forma di illegalità connessa all’immigrazione, con determinazione e senza compromessi. Non consentiremo che l’Italia diventi un facile bersaglio per trafficanti senza scrupoli che sfruttano la vulnerabilità altrui per il proprio tornaconto. La nostra azione si concentrerà su un rafforzamento dei controlli, una revisione dei processi decisionali e una maggiore cooperazione internazionale per contrastare le reti criminali che operano al di là dei nostri confini. La difesa del diritto all’identità, alla sicurezza e alla legalità è un dovere imprescindibile che perseguiremo con coraggio e perseveranza.