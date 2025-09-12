De Luca: guida la Campania, un monito al successore.

Nella sua consueta diretta social, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha delineato una visione di continuità e responsabilità, configurandosi come un osservatore critico e costruttivo in vista del passaggio di consegne.

Lungi dal compiacersi in un ruolo puramente celebrativo, De Luca si è presentato come un punto di riferimento per chi sarà chiamato a guidare la regione, esortandolo a resistere alle trappole della retorica e a navigare con prudenza le acque spesso agitate dalla politica.

L’appello è chiaro: la Campania necessita di una concretezza solida, un fondamento ancorato a risultati tangibili e non a promesse effimere.

Per chi, pur animato dalle migliori intenzioni, dovesse avvertire la mancanza di questa base operativa, De Luca suggerisce un percorso di crescita e apprendimento, un processo di assimilazione di esperienze che hanno segnato la sua stessa parabola politica.

L’umiltà, in questo senso, si rivela non una debolezza, ma un’arma strategica per affrontare le sfide complesse che attendono la regione.

Ripercorrendo il ventennio del suo mandato, De Luca ha sottolineato gli sforzi compiuti a favore di tutte le categorie sociali e l’impegno profuso nella realizzazione di opere pubbliche strategiche.

Non si tratta di un mero elenco di successi, ma un invito a perpetuare un’eredità di progresso e innovazione.

L’auspicio è che il successore, forte di una visione più ampia e di nuove energie, riesca a superare i risultati ottenuti, meritando così un plauso sincero.

L’infrastruttura amministrativa creata, la semplificazione burocratica perseguita, l’attenzione rivolta ai giovani e alla popolazione, rappresentano un solido punto di partenza per chi intende proseguire il percorso di modernizzazione della regione.

In sintesi, il messaggio del Presidente De Luca trascende la semplice dichiarazione di intenti: è un monito a privilegiare il bene comune rispetto alle convenienze politiche, a perseguire l’efficienza amministrativa con tenacia e a guardare al futuro con spirito di innovazione, consapevole che la responsabilità di guidare una regione complessa come la Campania richiede non solo capacità di leadership, ma anche una profonda consapevolezza del proprio ruolo e un costante impegno verso la crescita e il benessere della collettività.

Si tratta di un passaggio di testimone delicato, che richiede saggezza e responsabilità, per garantire alla Campania un futuro prospero e sostenibile.