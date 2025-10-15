Fico presenta la lista: un polo progressista per la Campania.

Con un gesto che ambisce a delineare un nuovo scenario politico regionale, Roberto Fico, candidato del centrosinistra in Campania, ha ufficialmente presentato la sua lista elettorale, “Roberto Fico Presidente”.

L’evento, descritto come un tassello cruciale nella costruzione di una coalizione in grado di contrastare le forze di destra, mira a proiettare un’alternativa solida e credibile non solo a livello locale, ma anche nell’ambito nazionale.

Il simbolo scelto per la lista, come ha spiegato Fico, incarna un percorso complesso e articolato, che fonde elementi di radicamento territoriale con esperienze istituzionali di rilievo.

Ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera politica, Fico ha ricordato il 2010, anno in cui, in veste di candidato, ha contribuito a sperimentare nuove forme di partecipazione democratica nel contesto campano, anticipando il successo del Movimento 5 Stelle.

L’uso del colore blu nel simbolo non è casuale, bensì simboleggia il suo impegno proficuo in ruoli istituzionali chiave.

Dalla presidenza della commissione Vigilanza Rai, dove ha vigilato sulla trasparenza e l’indipendenza del servizio pubblico, alla presidenza della Camera dei Deputati, dove ha mediato tra le forze di opposizione e maggioranza, Fico ha contribuito a plasmare il dibattito politico italiano.

Questa esperienza, ha sottolineato, ha forgiato la sua visione di un’Italia più giusta e inclusiva.

La presentazione della lista ha visto la successiva illustrazione dei cinque capolista, figure che incarnano la diversità e la ricchezza del territorio campano: Giovanni Russo per Napoli, con la sua profonda conoscenza delle dinamiche urbane; Alfonso Annunziata per Salerno, portatore di un’esperienza amministrativa consolidata; Virginia Anna Crovella per Caserta, focalizzata sulle tematiche sociali e ambientali; Maria Laura Amendola per Avellino, attenta alle esigenze delle aree interne; Francesco Fiorillo per Benevento, impegnato nella promozione dello sviluppo economico locale.

L’ambizione di Fico non si limita alla semplice competizione elettorale.

Si tratta di un progetto volto a creare un nuovo polo progressista, capace di aggregare forze diverse e di rispondere alle sfide complesse che attendono la Campania e l’Italia, con un approccio innovativo e partecipativo, mettendo al centro i bisogni dei cittadini e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

La lista “Roberto Fico Presidente” si configura quindi come un laboratorio politico, un luogo di confronto e di proposte concrete, volto a costruire un futuro migliore per tutti.