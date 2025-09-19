Forza Italia: il Manifesto delle Libertà tra passato e futuro.

Il Manifesto delle Libertà, un documento programmatico in preparazione per la festa nazionale di Forza Italia a Telese, non si propone come mera riproposizione di principi consolidati, bensì come un’interpretazione dinamica e contemporanea del pensiero berlusconiano.

Andrea Orsini, suo autore, ne delinea l’essenza come un ponte tra un passato ricco di ideali e un presente segnato da trasformazioni profonde.

Il Manifesto non è un archivio di formule, ma un laboratorio di idee, frutto di un ampio confronto con parlamentari, intellettuali e realtà interne al partito.

Il suo valore risiede nella capacità di ancorare i valori fondanti di Forza Italia – un’eredità complessa e sfaccettata – alle sfide del XXI secolo.

L’eredità di Berlusconi si configura non come un dogma, ma come un punto di partenza per una riflessione continua.

La forza di Forza Italia, secondo Orsini, ha sempre risieduto nella sua capacità di aggregare sensibilità diverse, spesso in apparenza contrastanti.

Non si è trattato di una semplice coesistenza, ma di una vera e propria alchimia, capace di fondere elementi apparentemente incongruenti – la tradizione cattolica, il liberalismo, il riformismo – in una sintesi inedita.

Questa sintesi, posizionandosi al centro dello spettro politico italiano, ne ha definito l’identità e la missione.

Il partito si presenta dunque come un’offerta culturale prima ancora che politica, un invito a riconoscersi in un progetto fondato sulla centralità della persona.

Questa centralità non deriva da una autorità esterna, né dallo Stato, bensì dalla intrinseca dignità dell’essere umano, inteso come portatore di diritti inalienabili.

La vita, come condizione imprescindibile per l’esercizio di qualsiasi altro diritto, assume un ruolo primario in questo quadro valoriale.

La libertà, pilastro portante della visione forzista, si declina in molteplici forme: libertà civili, economiche e associative, inscindibili tra loro.

L’Europa e l’Occidente, luoghi di origine e di riferimento per questi valori, si trovano oggi ad affrontare una fase di profonda crisi, segnata da minacce esterne e lacerazioni interne.

La battaglia per la riaffermazione di un’Europa e di un Occidente liberali e solidali diviene quindi imperativo categorico.

Il Manifesto delle Libertà si propone, in definitiva, come un atto di riappropriazione delle radici culturali e civili italiane, un invito a recuperare l’eredità del modello occidentale, oggi più che mai sotto assedio.

La sfida del XXI secolo non è solo politica, ma culturale: la difesa di un’identità e di un modello di società fondati sulla libertà, sulla dignità umana e sulla solidarietà.

Un progetto ambizioso, che si presenta come un contributo alla definizione del futuro dell’Italia e dell’Europa.