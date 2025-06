Greta Cristini, Voce Nuova della Geopolitica: Premio Unipol

Greta Cristini, Voce Nuova della Geopolitica: Riconosciuta con il Premio Unipol per il Giornalismo InnovativoL’edizione 2024 del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo celebra l’emergere di nuove figure nel panorama comunicativo, con l’assegnazione del premio speciale “Opening New Ways of Journalism” a Greta Cristini. Il riconoscimento, promosso dal Gruppo Unipol, sottolinea un approccio giornalistico che trascende i confini tradizionali, abbracciando la complessità della geopolitica contemporanea con chiarezza e innovazione.La giuria, presieduta da Vittorio Verdone e composta da esponenti di spicco del mondo dell’informazione e della comunicazione come Fernando Vacarini, Derrick de Kerckhove, Maria Pia Rossignaud, Francesco Oggiano, Sofia Pasotto e Fjona Cakalli, ha premiato Cristini per la sua capacità di tradurre in un linguaggio accessibile temi di grande rilevanza internazionale, spesso relegati a un pubblico specialistico. Il suo lavoro non si limita alla mera trasmissione di informazioni; incarna un’analisi approfondita, unita a un’etica professionale rigorosa e all’utilizzo strategico dei nuovi media.Il premio “Opening New Ways of Journalism” riflette la crescente necessità di un giornalismo capace di interpretare le trasformazioni globali e di stimolare un dialogo costruttivo con un pubblico attento e partecipe. Greta Cristini rappresenta un esempio virtuoso di questa nuova generazione di comunicatori, che utilizzano piattaforme digitali per creare comunità, promuovere la consapevolezza e favorire una comprensione più profonda delle sfide che il mondo si trova ad affrontare. L’assegnazione del premio si inserisce nel contesto del tema centrale dell’edizione 2024: “Geopolitica, media e cambiamento: raccontare il mondo che evolve.” Un tema cruciale, soprattutto in un’epoca segnata da rapide trasformazioni politiche, economiche e sociali. Il 21 giugno, una tavola rotonda con la partecipazione di Derrick de Kerckhove, Fernando Vacarini, Greta Cristini e moderata da Vittorio Verdone, offrirà l’opportunità di approfondire ulteriormente queste dinamiche. L’evento, trasmesso in diretta sui canali social del Premio Ischia e disponibile in formato podcast, promette di essere un momento di riflessione e di scambio di idee.La cerimonia di premiazione, che si svolgerà a Lacco Ameno nell’ambito della 46° edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo, sarà un’occasione per celebrare l’eccellenza giornalistica e per riconoscere il ruolo fondamentale della comunicazione nell’interpretazione e nel racconto del mondo contemporaneo. L’iniziativa sottolinea l’impegno del Gruppo Unipol a sostegno di un giornalismo innovativo, responsabile e orientato alla comprensione delle complessità globali.