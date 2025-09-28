M5S Campania: Conte punta su etica e rinnovamento politico.

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, traccia un percorso programmatico incentrato sulla selezione etica dei candidati e sulla necessità di un profondo rinnovamento politico e sociale nella regione Campania, in vista del sostegno a Roberto Fico.

L’impegno si configura come un atto di responsabilità verso l’elettorato, un posizionamento chiaro in un contesto politico segnato da interrogativi sulla trasparenza e l’integrità.

Il cuore di questa strategia risiede nell’implementazione di un comitato dedicato, incaricato di valutare i candidati sulla base di rigorosi criteri di legalità e di etica pubblica, valori definiti come imprescindibili e non negoziabili.

L’approccio prevede un’analisi approfondita, estesa anche alla verifica dei casellari giudiziali, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e di escludere profili potenzialmente problematici.

Questa iniziativa si pone in continuità con un impegno preesistente del Movimento, volto a promuovere una classe politica più pulita e affidabile.

L’inchiesta della Corte dei Conti sui politici campani rappresenta un campanello d’allarme, un monito a perseguire una maggiore prudenza e responsabilità.

Conte sottolinea la necessità di ridurre il numero di partiti e liste che presentano candidati con “storie” complesse, evidenziando una responsabilità collettiva della classe politica nel ricostruire la fiducia dei cittadini.

Roberto Fico, condividendo questa visione, ribadisce l’importanza di un’attenta valutazione dei profili e di una rigorosa applicazione dei criteri di selezione.

Gaetano Manfredi ha espresso parere positivo sull’incontro con Conte, auspicando la costruzione di una nuova visione regionale, caratterizzata da un equilibrio territoriale e da un ruolo centrale per Napoli, capace di rappresentare e tutelare l’intera regione.

La riflessione si estende poi ai bisogni reali dei cittadini, spesso trascurati dalle politiche governative.

Conte critica la “distrazione” del governo nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione, mentre Fico sottolinea la necessità di comprendere i cambiamenti in atto e di mitigarne gli impatti negativi sui più deboli.

L’attenzione si concentra sulla riduzione delle disuguaglianze, ancora molto diffuse in Campania, con un numero significativo di persone e famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà.

Si ipotizzano interventi mirati, come percorsi formativi e un nuovo patto con le imprese, orientato a coniugare sviluppo economico e responsabilità sociale.

L’ambizioso progetto potrebbe incontrare resistenze, in particolare da parte di Vincenzo De Luca, il governatore uscente.

Tuttavia, Conte minimizza le potenziali difficoltà, attribuendole a “scorie” di precedenti legislature, durante le quali il Movimento 5 Stelle, all’opposizione, aveva criticato aspramente le politiche del governatore.

Nonostante le possibili “stiletate”, il Movimento 5 Stelle si concentra sulla sostanza del proprio impegno, assumendosi la responsabilità di guidare il processo politico insieme a Roberto Fico, con l’obiettivo di offrire un modello di governance basato sulla trasparenza, l’etica e la vicinanza ai bisogni della comunità.

Il percorso si propone come un atto di coraggio e di speranza per un futuro migliore per la Campania.