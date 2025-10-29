Napoli, alleanza a rischio: tensioni e silenzi tra De Luca e Fico

La serata a Napoli si tinge di un’atmosfera complessa, un mosaico di ambizioni e compromessi politici che si materializza nella convention della coalizione progressista in vista delle elezioni regionali campane.

La presenza congiunta di Roberto Fico e Vincenzo De Luca, figure di spicco con storie e visioni a volte divergenti, rappresenta un atto di resa dei conti, un tentativo di cementare un’alleanza che si è delineata nell’ombra, tra negoziati serrati e silenzi strategici.

L’immagine è eloquente: l’istantanea che li ritrae vicini, ma senza la formalità di una stretta di mano – una sorta di rituale mancato che testimonia le tensioni residue – precede un posizionamento distaccato in sala, in prima fila, ma non l’uno accanto all’altro.

Un gesto simbolico che parla più di mille parole, delineando i confini di una collaborazione tesa, costruita sull’esigenza di un fronte comune contro un avversario percepito come unitario.

Questa manifestazione pubblica congiunta segna la prima volta che i due leader appaiono insieme in un contesto ufficiale dopo un periodo di intense trattative.

La loro alleanza, frutto di un percorso tortuoso, è cruciale per la fattibilità del progetto elettorale progressista.

La coalizione, che include otto liste diverse, spazia da formazioni di ispirazione deuchiana, come “A testa alta”, a realtà più radicate nel territorio, cercando di intercettare un elettorato ampio e variegato.

Accanto ai protagonisti, si collocano figure chiave del panorama politico regionale: il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, simbolo di un’area urbana in fermento; Piero De Luca, segretario del PD campano, perno di un partito in cerca di nuovi equilibri; Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione, testimone di un’esperienza amministrativa complessa; e Marco Sarracino, parlamentare e figura di riferimento nella segreteria nazionale del PD, incaricato di orchestrare la strategia meridionale.

La presenza di queste figure, ognuna con le proprie ambizioni e i propri interessi, aggiunge ulteriore dinamismo a una situazione già carica di significati.

La convention non è solo un evento elettorale, ma un banco di prova per un’alleanza che dovrà affrontare sfide significative e superare diffidenze radicate per avere una reale possibilità di successo.