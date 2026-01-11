Napoli: Avvocati in piazza per spiegare il Referendum sulla Giustizia

Napoli si anima di voci legali e di dibattito pubblico.

In una piazza del Vomero, Via Scarlatti, il Presidente Marco Muscariello e il Segretario Maurizio Capozzo, figure di spicco della Camera Penale di Napoli, si rendono disponibili a dialogare con i cittadini.

L’occasione è il referendum imminente, fissato per il mese di marzo, che invita a pronunciarsi sulla delicata questione della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti.

Questa mobilitazione non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un più ampio progetto nazionale promosso dall’Unione Nazionale delle Camere Penali.

Si tratta di un’azione corale che vede gli avvocati penalisti impegnati in un vero e proprio tour informativo, articolato in ben 120 piazze distribuite su tutto il territorio italiano.

L’obiettivo primario è quello di superare la disinformazione e favorire una partecipazione consapevole al voto.

Il referendum in sé rappresenta un momento cruciale per il sistema giudiziario italiano, un sistema che, pur con i suoi meriti, presenta criticità strutturali che ne minano l’efficienza e la percezione di equità.

La commistione tra le funzioni di giudicare e di indagare, storicamente coesistenti, ha generato nel tempo una serie di problematiche, tra cui potenziali conflitti di interesse e una complessiva lentezza dei processi.

La riforma proposta mira a delineare due percorsi professionali distinti per i magistrati, separando le figure del giudice che emette la sentenza e del pubblico ministero che conduce le indagini.

Questa divisione, se correttamente implementata, potrebbe contribuire a rafforzare l’indipendenza del giudice, a garantire una maggiore specializzazione delle competenze e a velocizzare i tempi della giustizia.

Tuttavia, l’iniziativa non è esente da controversie e solleva interrogativi complessi.

Alcuni osservatori temono che la separazione delle carriere possa frammentare il sistema giudiziario, rendendo più difficile la collaborazione tra le diverse figure e generando una perdita di visione d’insieme.

Altri sollevano dubbi sulla reale capacità della riforma di risolvere le problematiche più profonde del sistema, che affondano le radici in fattori culturali, economici e politici.

La Camera Penale di Napoli, con questa iniziativa, intende quindi fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere appieno le implicazioni del referendum, al di là delle semplificazioni e delle strumentalizzazioni che spesso caratterizzano il dibattito pubblico.

Non si tratta di promuovere un “sì” o un “no” incondizionati, ma di stimolare una riflessione seria e approfondita su un tema di fondamentale importanza per il futuro della giustizia in Italia.

La piazza diventa così un palcoscenico di democrazia partecipativa, dove le voci legali si confrontano con le domande e le preoccupazioni dei cittadini.