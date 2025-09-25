Salerno, gesto simbolico: bandiere palestinese e della pace al Comune.

L’aula del Consiglio comunale di Salerno ha ospitato questa mattina un gesto simbolico e denso di significato, un atto di presa di posizione di fronte alla drammatica escalation del conflitto a Gaza.

Due consiglieri, Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente e Cultura, e Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, hanno presentato al sindaco Vincenzo Napoli due vessilli: la bandiera palestinese, emblema di un popolo in sofferenza, e la bandiera della pace, un monito universale a cessare le ostilità.

Il gesto, secondo il consigliere Iannelli, trascende i confini della politica locale, esortando alla chiarezza di schieramento in un momento storico che richiede un’assunzione di responsabilità morale.

“Non possiamo più permetterci ambiguità o silenzi complici,” ha affermato Iannelli, “la nostra compassione e la nostra solidarietà devono essere espresse in maniera inequivocabile a sostegno delle vittime di questa inaccettabile violenza, che configura, a nostro avviso, un genocidio.

” La richiesta di esporre le bandiere sulla facciata di Palazzo di Città è stata accompagnata da un appello concreto: sospendere qualsiasi forma di collaborazione o attività commerciale con entità governative o aziende israeliane che non si dissocino esplicitamente dagli eventi in corso.

Antonio Cammarota ha ripercorso il percorso di sensibilizzazione intrapreso negli ultimi due anni, sottolineando come la gravità della situazione palestinese richieda un linguaggio diretto e incisivo.

“L’utilizzo della parola ‘genocidio’ non è stato un atto di provocazione, ma una constatazione necessaria, supportata da una mozione di condanna di Israele approvata in precedenza,” ha spiegato Cammarota.

La sua testimonianza evidenzia come la consapevolezza della sofferenza palestinese sia cresciuta progressivamente all’interno del Consiglio comunale, portando a una posizione sempre più netta e di supporto.

Il sindaco Napoli ha riaffermato l’impegno storico dell’amministrazione comunale a sostegno del popolo palestinese, richiamando l’analogia con altre situazioni di conflitto e sofferenza nel mondo.

Ha ricordato il precedente gesto di accoglienza e di parola offerto a una rappresentante ucraina agli albori della guerra in Ucraina, sottolineando la coerenza nell’offerta di una voce a chi è vittima di violenze ingiuste.

“Quello che stiamo assistendo in Palestina è una guerra contro un popolo intero, un’aberrazione che merita la più ferma condanna e una risposta umanitaria concreta,” ha dichiarato.

Il gesto di questa mattina, dunque, si inserisce in un percorso di impegno e di solidarietà che mira a dare voce alla sofferenza palestinese e a promuovere la pace come valore imprescindibile per la comunità internazionale.

La decisione di esporre le bandiere rappresenta un segno tangibile di questa posizione e un invito alla riflessione e all’azione.