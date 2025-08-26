Schlein, accordo in Campania: De Luca segretario per unire il PD

Nel cuore di una fase cruciale per il Partito Democratico, la segretaria nazionale Elly Schlein ha promosso un incontro strategico con Sandro Ruotolo e Marco Sarracino, figure chiave della direzione campana.

L’obiettivo primario, esplicitamente comunicato durante l’incontro, è il consolidamento dell’unità interna, un imperativo riconosciuto come fondamento imprescindibile per affrontare le sfide politiche future e, in particolare, per la selezione del nuovo segretario regionale in Campania.

La scelta di Piero De Luca come figura di raccordo emerge come elemento centrale di questa manovra strategica.

La sua candidatura unitaria non è percepita semplicemente come una decisione amministrativa, ma come il simbolo tangibile di un processo di riconciliazione e di superamento delle divisioni che hanno caratterizzato il partito negli ultimi tempi.

Si tratta di un atto di volontà politica volto a rimarcare la priorità del bene comune rispetto alle dinamiche correntizie, un segnale forte per le elettrici e gli elettori dem.

L’impegno di Ruotolo e Sarracino, ora incaricati di orchestrare la convergenza interna, si proietta verso una consultazione intensiva con i sostenitori della mozione Schlein.

Questo processo di dialogo non si limita alla mera verifica di adesioni, ma si propone come un’occasione per affinare la visione comune e per costruire un consenso ampio e solido attorno alla figura di De Luca.

La rapidità con cui si punta a presentare l’indicazione, già questa settimana, sottolinea l’urgenza di ristabilire un fronte compatto.

La figura di Piero De Luca, in questo contesto, assume una valenza particolare.

La sua designazione segretaria regionale non è casuale; è intrinsecamente legata all’intesa con il governatore uscente, un sostegno cruciale per la candidatura di Roberto Fico.

Si tratta di un accordo complesso, che bilancia le ambizioni politiche interne al partito con le necessità di garantire un risultato elettorale positivo a livello regionale.

La scelta di De Luca funge da ponte, un elemento di coesione che mira a unire le diverse anime del partito e a proiettarlo verso un futuro di rinnovamento e di crescita.

L’auspicio è che questo processo di unificazione non si esaurisca in una mera operazione formale, ma che si traduca in una reale trasformazione del partito, capace di rispondere in modo efficace alle richieste di cambiamento che provengono dalla società civile.