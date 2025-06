Trafficanti di migranti: l’Italia chiede chiarimenti al governo

La recente irruzione della Polizia di Stato, operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia campana, ha portato alla luce un’organizzazione criminale dedita a orchestrate rotte migratorie illegali, sfruttando le finestre temporali – i cosiddetti ‘click-day’ – per agevolare l’ingresso in Italia di persone in cerca di asilo o semplicemente di una vita migliore. L’evento ha immediatamente suscitato una richiesta di urgente chiarimento in Aula alla Camera dei Deputati, avanzata dal gruppo Fratelli d’Italia, che ha chiesto un’informativa dettagliata al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.Il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, ha richiamato l’attenzione su come la questione fosse già stata sollevata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni un anno precedentemente, con la presentazione di un esposto al Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo. L’iniziativa, all’epoca, aveva generato aspre critiche da parte delle opposizioni.Bignami ha lanciato una frecciata alla sinistra, accusandola di una visione pericolosa e complice: quella di un’immigrazione regolata non da canali legali, ma da dinamiche e profitti gestiti da trafficanti di esseri umani e scafisti. Al contrario, ha sostenuto che la destra persegue una politica volta a gestire i flussi migratori attraverso percorsi istituzionali e controllati. La richiesta di informativa, secondo Bignami, mira a svelare aspetti oscuri e a dimostrare l’efficacia dell’azione governativa, in una fase in cui percepisce una volontà di offuscare i risultati ottenuti.L’opposizione, in particolare il Partito Democratico con Matteo Orfini, ha accolto la richiesta di informativa, ma con un intento chiaramente polemico. Orfini ha trasformato l’occasione in un’opportunità per criticare le politiche migratorie del governo Meloni, definendo come “farsa” la presunta diminuzione degli arrivi, presentando dati tratti dal sito del Viminale. La polemica si è poi estesa al caso di un individuo, Almasri, precedentemente in custodia cautelare, che è stato rimpatriato con un volo di Stato, un evento che il PD ha interpretato come un’ulteriore prova di inefficienza e contraddizioni nell’azione governativa.Il dibattito ha messo a fuoco le divergenze ideologiche tra le due forze politiche. Mentre FdI rivendica un approccio rigoroso e controllato all’immigrazione, con l’obiettivo di contrastare il traffico di esseri umani attraverso canali legali, il PD accusa il governo di non riuscire a gestire efficacemente la situazione e di essere coinvolto in dinamiche opache. La richiesta di informativa, lungi dall’essere un mero adempimento formale, si configura come un banco di prova politico per la credibilità dell’azione governativa e per la sua capacità di affrontare una sfida complessa e carica di implicazioni umanitarie e sociali.