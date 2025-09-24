Ag4in: Napoli sul Grande Schermo, Emozioni e Rinascita

Ag4in: Un Cinema di Emozioni, Trionfi e la Rinascita di un’IdentitàLa conquista del terzo scudetto da parte del Napoli non è stata semplicemente un evento sportivo, ma l’apice di un racconto epico, un’esperienza cinematografica che si è dispiegata nel corso dell’intera stagione.

Questa percezione, definita come un “plus nel racconto cinematografico” dal presidente Aurelio De Laurentiis, è il cuore pulsante di “Ag4in”, il film che oggi approda nelle sale italiane.

L’anteprima al Metropolitan, seguita dalla prima ufficiale per il pubblico, segna l’inizio di un progetto ambizioso: narrare la storia contemporanea del Napoli, un club intriso di storia e profondamente legato all’identità partenopea.

Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano, non si limita a riproporre immagini delle partite, ma offre uno sguardo inedito e privilegiato all’interno del mondo azzurro.

Si tratta di un documentario che cattura l’essenza della squadra, i momenti di tensione, le strategie, i discorsi motivazionali di mister Conte e del capitano Di Lorenzo, le emozioni che si sprigionano negli spogliatoi.

Un’immersione totale nella quotidianità del club, con la partecipazione attiva del tecnico, che ha visionato il film e apprezzato la sua autenticità, senza richiedere modifiche contrattuali.

L’impegno produttivo è stato imponente: una quindicina di operatori hanno seguito la squadra, non solo in Italia, ma anche a Buenos Aires, Londra e New York, per cogliere le sfumature di un percorso globale e complesso.

L’operatore che ha seguito lo spogliatoio, in particolare, ha fornito materiale inedito, permettendo di raccontare aspetti mai visti prima.

L’ambizione del progetto va oltre la semplice celebrazione del trionfo sportivo.

De Laurentiis ha espresso l’intenzione di realizzare una serie cinematografica che testimoni la trasformazione culturale e sociale di Napoli.

Per decenni, la città si è sentita inferiore, vittima di pregiudizi e stereotipi legati al divario con il Nord Italia.

“Ag4in” vuole essere un atto di rivalsa, una celebrazione dell’orgoglio partenopeo, un racconto di resilienza e rinascita che riprende il filo di una narrazione interrotta da figure come Francesco Rosi, per raccontare una Napoli nuova, forte e consapevole della sua identità.

La realizzazione del film, come ammesso dal regista, è stata accompagnata da momenti di grande ansia.

La possibilità di un secondo posto avrebbe significato una delusione non solo per i tifosi, ma anche per l’intero team che ha lavorato al progetto per un anno intero.

L’emozione della vittoria, quindi, si è amplificata, rendendo il film un documento prezioso per comprendere la passione, la dedizione e la storia di un popolo che ha ritrovato la fiducia in sé stesso.

Guardando al futuro, De Laurentiis ha espresso il desiderio di andare ancora oltre, di superare i confini del proprio universo, arrivando forse a filmare anche gli spogliatoi delle squadre avversarie, nella ricerca della verità assoluta.

Un’ambizione che testimonia la volontà di creare un racconto epico, capace di trascendere i confini dello sport e di raccontare la storia di un’intera città.