America’s Cup a Cagliari: Sardegna, un debutto storico

Il Golfo di Cagliari si appresta a diventare il palcoscenico inaugurale di un’edizione storica dell’America’s Cup, il più prestigioso e antico trofeo velico mondiale.

Dal 21 al 24 maggio, la città sarda accoglierà la prima tappa di un’avventura che culminerà con la Luis Vuitton Cup, prevista nella primavera del 2024 a Napoli.

Cinque team di eccellenza si sfideranno sulle acque del Mediterraneo: Luna Rossa (Italia), i campioni in carica di New Zealand, Alinghi (Svizzera), Athena (Gran Bretagna) e K-Challenge (Francia).

Ognuna delle scuderie schiererà due imbarcazioni AC40, monotipo foiling, con un impegno specifico verso l’inclusione: una delle due imbarcazioni sarà dedicata a equipaggi composti da giovani talenti e veliste donne, promuovendo un futuro più equo e innovativo nel mondo della vela.

L’assegnazione di questa tappa a Cagliari rappresenta un successo strategico e un traguardo complesso, frutto di otto mesi di intense trattative, come ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu.

Questo evento non è solo un’occasione di visibilità internazionale senza pari per la Sardegna, paragonabile all’impatto mediatico dei Mondiali di Calcio, ma anche un volano per l’economia locale.

La Regione Sardegna ha investito 7 milioni di euro, con l’aspettativa di un ritorno economico diretto stimato intorno ai 50 milioni, generato dall’afflusso di team, appassionati e professionisti legati all’evento.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha messo in luce come la percezione degli investimenti in eventi sportivi sia spesso distorta.

Contrariamente a un’interpretazione riduttiva, questi eventi rappresentano un motore economico potente, in grado di attrarre investimenti, creare posti di lavoro e promuovere il territorio a livello globale.

L’impatto va ben oltre la mera esposizione mediatica; la presenza dei team, la movimentazione di persone e merci, l’indotto turistico, tutto concorre a creare una ricaduta positiva che si estende all’intera isola.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata anche dalla presenza di figure istituzionali di spicco, come il ministro dello sport Andrea Abodi, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, collegato in videoconferenza.

La collaborazione tra le diverse realtà, regionale, nazionale e internazionale, si rivela fondamentale per il successo dell’America’s Cup e per massimizzare i benefici che ne derivano per il territorio sardo.

Questa tappa inaugurale a Cagliari non è solo una competizione velica, ma un’opportunità unica per proiettare la Sardegna nel panorama mondiale, valorizzandone le bellezze naturali, la cultura e le eccellenze.

L’America’s Cup si preannuncia quindi come un catalizzatore di sviluppo economico e di crescita per l’intera isola.