America’s Cup a Napoli: un’occasione storica per l’Italia.

Napoli si appresta ad accogliere un evento di portata storica e globale: l’America’s Cup, la più antica e prestigiosa competizione velica al mondo.

L’assegnazione alla città partenopea rappresenta un’occasione imperdibile non solo per l’Italia, ma anche per il settore nautico italiano, leader riconosciuto a livello internazionale per la sua eccellenza tecnica e il design innovativo.

Più che un semplice evento sportivo, l’America’s Cup si configura come un catalizzatore per la rigenerazione urbana e la riqualificazione di Bagnoli, un’area che necessita di un forte impulso per completare la sua trasformazione e restituire nuova vitalità al territorio.

La firma del protocollo d’intesa tra Confindustria Nautica e America’s Cup Event Authority sancisce un impegno concreto di supporto tecnico alla 38esima edizione della Coppa Louis Vuitton.

Questo accordo non è un mero adempimento burocratico, bensì il punto di partenza di una sinergia strategica volta a massimizzare l’impatto positivo dell’evento.

Si tratta di un’alleanza virtuosa che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, impresa e comunità possa generare risultati concreti e duraturi.

La presenza dell’America’s Cup a Napoli offre l’opportunità di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione, proiettando l’immagine dell’Italia nel mondo e stimolando lo sviluppo economico locale.

L’evento attrarrà investimenti, creerà posti di lavoro e rafforzerà la reputazione del nostro Paese come destinazione turistica di eccellenza.

L’America’s Cup incarna un’etica di competizione leale, innovazione tecnologica e ricerca continua dell’eccellenza, valori che risuonano profondamente con l’identità dell’industria nautica italiana.

La sfida non è solo quella di vincere una regata, ma di reinterpretare il concetto di progresso, integrando sostenibilità ambientale, inclusione sociale e sviluppo di nuove competenze.

L’auspicio è che questo evento possa ispirare una nuova generazione di professionisti e appassionati, contribuendo a consolidare il ruolo dell’Italia come leader mondiale nel settore nautico e a promuovere un futuro più sostenibile e prospero per il nostro Paese.

La visione che emerge è quella di un’azione congiunta, un remare all’unisono tra pubblico e privato, che permetta di disegnare un futuro di speranza e sviluppo per Bagnoli e per l’intera regione.