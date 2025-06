Capri-Napoli 2025: Prove Aperte, il Golfo si tinge di campioni

Il fascino ancestrale del Golfo di Napoli si appresta ad accogliere una nuova, entusiasmante tappa delle prove aperte che precedono la Capri-Napoli 2025, un evento che rappresenta un pilastro del nuoto in acque libere a livello globale. Dopo la recente prova a Torre del Greco, il 20 giugno il percorso rientra nel suo habitat naturale, un teatro di acque cangianti e panorami mozzafiato.Quest’edizione, come le precedenti, si configura come un banco di prova imprescindibile per i preparativi della competizione ufficiale del 6 settembre, e vanta numeri significativi: ben 35 atleti provenienti da sette nazioni e quattro continenti si sfideranno lungo i 36 chilometri che separano Capri da Napoli. La variegata rappresentanza, che include talenti provenienti da Argentina, Australia, India, Romania, Spagna e Turchia, testimonia l’attrattiva internazionale dell’evento. La competizione vedrà la partecipazione sia di atleti individuali (nove in totale) che di squadre, per un totale di cinque team che si contenderanno la vittoria nelle acque del Golfo.Il via sarà dato alle 9:00 dalla suggestiva Marina Grande di Capri, mentre l’arrivo è previsto nelle acque prospicienti il Circolo Canottieri al Molosiglio, grazie al contributo fondamentale del presidente Giancarlo Bracale. Il percorso, un’immersione profonda nella storia e nella bellezza del territorio, mette alla prova resistenza, tecnica e spirito di squadra.Un elemento di spicco di questa prova è senza dubbio la presenza di Claudio Plit, leggenda del nuoto in acque libere argentino, quattro volte vincitore in passato. La sua carriera è intrinsecamente legata al Golfo di Napoli, e sebbene il primato delle presenze alla competizione ufficiale sia ora detenuto dal connazionale Damian Blaum, Plit rimane un’icona, detentore del record assoluto di partecipazioni alla Capri-Napoli, con ben 22 presenze distribuite in sei decenni, testimonianza di una passione inesauribile per questo evento.L’organizzatore, Luciano Cotena, della Società Eventualmente eventi e comunicazione, esprime grande soddisfazione per la crescente popolarità delle prove aperte, che attraggono sempre più partecipanti e interesse. La presenza di campioni del passato, figure emblematiche della storia del nuoto in acque libere, che si presentano con propri atleti, conferisce un prestigio ulteriore alla Capri-Napoli, trasformandola in un vero e proprio ambasciatore del territorio e della disciplina. Le iscrizioni per le prove aperte del 2025 superano le 140, coinvolgendo atleti provenienti da ogni continente, e l’entusiasmo per le edizioni future è tale da aver già determinato il tutto esaurito per alcune date del 2026, un segnale inequivocabile della vitalità e del futuro radioso che attendono la Capri-Napoli.