Charaabi Campionessa: L’Italia Inizia con il Bronzo ai Mondiali

L’Arena MeS di Liverpool, teatro inaugurale dei Campionati Mondiali di Pugilato Elite – un evento storico, segnando la transizione verso la governance di ‘World Boxing’ – vibra di un’ondata di entusiasmo azzurro.

L’Italia è già inarrestabile, assicurandosi una medaglia, almeno di bronzo, grazie alla performance magistrale di Sirine Charaabi.

La giovane pugile, nella categoria pesi Mosca (54 kg), ha dominato il confronto con la pluripremiata Hatice Akbas della Turchia, argento olimpico a Parigi 2024, infliggendo una sconfitta senza appello per 5-0.

Un risultato che trascende il punteggio, incarnando la forza e la determinazione di un movimento pugilistico italiano in fermento.

La vittoria di Charaabi non è stata una semplice affermazione tecnica, ma una dimostrazione di intelligenza tattica e resilienza mentale.

Fin dal suono della campanella, l’azzurra ha imposto il proprio ritmo, neutralizzando le iniziali avanzate della Akbas con una combinazione di difesa solida e contropiede preciso.

I suoi colpi, lineari e calibrati, hanno preso di mira i punti vulnerabili dell’avversaria, accumulando rapidamente punti preziosi.

Nonostante un conteggio, giudicato controverso da molti osservatori, a pochi istanti dalla conclusione, Charaabi ha mantenuto la compostezza e la concentrazione, consolidando la sua superiorità.

La storia personale di Sirine Charaabi è un racconto di perseveranza e integrazione.

Nata in Tunisia, il suo trasferimento in Italia, a San Prisco, in provincia di Caserta, ha segnato l’inizio di un percorso sportivo caratterizzato da ostacoli.

L’attesa per l’ottenimento della cittadinanza italiana ha ritardato l’esordio in maglia azzurra, un’attesa che ha alimentato la sua determinazione.

Il suo percorso verso l’apice, culminato in questa storica vittoria, è testimonianza del talento e della dedizione che la contraddistinguono.

L’argento conquistato ai Mondiali IBA del 2023, nella categoria inferiore dei 52 kg, rappresenta un trampolino di lancio, un’esperienza formativa che l’ha preparata ad affrontare questa nuova sfida.

Il futuro è già in fermento.

La semifinale, prevista per sabato, vedrà Charaabi affrontare la statunitense Yoseline Perez, atleta di spicco che ha precedentemente ottenuto un argento alla World Boxing Cup di Astana nel 2025.

L’entusiasmo di Charaabi è palpabile: “Siamo a medaglia! Dopo tre round intensi contro un’avversaria di altissimo livello.

Non mi aspettavo un incontro così netto, sapevo di essere forte e pronta, ma superarla così mi ha riempito di orgoglio.

Grazie al team, in particolare ai maestri Giovanni De Carolis e Clemente Russo.

Questa è solo l’inizio, so che mi attendono altre notti insonni, ma siamo pronte a puntare al massimo.

” La vittoria di Charaabi non è solo un trionfo personale, ma un segnale di speranza e di rinnovamento per tutto il pugilato italiano, un’iniezione di fiducia che alimenta il sogno di un futuro ancora più brillante.