Conte a bottega: velata critica e preoccupazioni per il futuro.

Le parole di Antonio Conte, pronunciate al termine di Lazio-Napoli, delineano un quadro complesso, che va ben oltre una semplice osservazione post-partita.

Il suo commento, apparentemente casuale sull’addio di Kvaratshkelia, si rivela una velata critica verso le dinamiche di mercato e le responsabilità che vi operano, un ambito che l’allenatore preferisce non interferire direttamente, temendo di incorrere in responsabilità eccessive e, forse, non sempre condivise.

L’affermazione “c’è chi si deve occupare di questo che sa qual è il mio pensiero” suggerisce una disconnessione tra le sue indicazioni strategiche e le scelte effettuate a livello di gestione del calciomercato.

Conte non esclude la sua voce, ma sottolinea la necessità di figure responsabili che comprendano appieno le sue esigenze e che agiscano di conseguenza.

Il suo ruolo, così, si concentra sull’ottimizzazione delle risorse disponibili, un compito arduo quando le scelte iniziali non rispecchiano le sue aspettative tattiche.

La situazione di Neres, in attesa di accertamenti medici, aggiunge un ulteriore elemento di incertezza.

La sua potenziale assenza, sommandosi ad altre defezioni già esistenti, mette a dura prova la tenuta fisica e mentale della squadra.

Nonostante le difficoltà, Conte elogia l’impegno e la resilienza dei suoi giocatori, sottolineando come abbiano dominato la partita contro la Lazio, neutralizzandone il gioco.

La vittoria, pur significativa, non cancella le preoccupazioni legate alla programmazione atletica.

Il calendario fitto di impegni, con una partita ogni tre giorni, rischia di compromettere il recupero dei giocatori e di aumentare il rischio di infortuni.

La sfida per Conte, in questo contesto, non è solo quella di ottenere risultati immediati, ma anche di preservare la salute dei suoi giocatori, bilanciando l’urgenza della competizione con la necessità di un adeguato recupero.

La sua speranza è che le vittorie attuali non si traducano in un costo elevato in termini di affaticamento e infortuni, ma che possano gettare le basi per un percorso sostenibile nel lungo termine.

Il suo sguardo è rivolto non solo al presente, ma anche al futuro, dove la gestione delle energie e la prevenzione degli infortuni si riveleranno cruciali per il successo.