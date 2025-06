Conte a Sky: Nessun accordo con la Juventus, progetto Napoli a lungo termine

Nel corso di un’intervista fiume a Federico Buffa Talks, produzione Sky Sport che svela retroscena inediti, Antonio Conte ha voluto chiarire un capitolo cruciale del suo percorso calcistico, distanziandosi con fermezza dalle speculazioni riguardanti un presunto accordo con la Juventus. La conversazione, articolata in due puntate e disponibile su Sky e Now, offre uno sguardo approfondito sulle scelte e le motivazioni che hanno guidato il tecnico leccese.Conte ha espresso con nettezza il rifiuto di qualsiasi trattativa pregressa con i bianconeri, sottolineando come la sua decisione di accettare l’incarico del Napoli fosse dettata da un progetto a lungo termine, improntato alla costruzione di fondamenta calcistiche durature. “Ho firmato un contratto triennale con il Napoli”, ha affermato, “con l’obiettivo primario di gettare le basi per un futuro solido, resistenti alle inevitabili turbolenze che caratterizzano il mondo del calcio. Non ambivamo immediatamente alla Champions League; il ritorno in Europa rappresentava il primo, concreto traguardo.”La conquista del campionato, ha proseguito, non ha mutato radicalmente la sua visione. “Nella mia testa, il successo sportivo non ha stravolto il progetto iniziale. Ho sempre creduto nella necessità di un lavoro paziente, volto a creare un’identità di squadra e a sviluppare un gioco riconoscibile. La vittoria è stata una conferma, non un punto di rottura.”L’amarezza di Conte traspare, tuttavia, quando il discorso verte sulle voci di un possibile addio al Napoli, già circolate a un mese o un mese e mezzo dalla conclusione della stagione. La strumentalizzazione della sua figura, con i media che lo accostavano alla Juventus, lo ha profondamente infastidito. Questa vicenda, a suo dire, ha minato la serenità del gruppo e ha distorto la percezione del suo operato. L’intervista si configura, dunque, come un’occasione per ricontestualizzare il suo percorso professionale, per affermare l’integrità delle sue scelte e per chiarire i suoi principi fondamentali: un approccio pragmatico, una visione a lungo termine e un profondo rispetto per l’impegno preso. Un’analisi lucida e onesta, che offre al pubblico l’opportunità di comprendere più a fondo la filosofia di un allenatore che ha saputo lasciare un segno indelebile nel calcio italiano.