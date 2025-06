Conte a Sky: No al ritorno alla Juve, avanti col Napoli

Antonio Conte, architetto di un nuovo percorso calcistico, si apre in un’intervista a Sky Sport, dissipando ogni illazione riguardo a un possibile ritorno alla Juventus e delineando la sua visione per il futuro del Napoli. La chiusura alle sireni bianconere, nonostante l’indissolubile legame emotivo, si configura come un atto di coerenza e un chiaro segnale di impegno verso il progetto partenopeo. “Non c’è mai stato alcun accordo con la Juventus,” afferma con fermezza, sottolineando la sua profonda stima per il club torinese, che rimane scolpita nel tempo.Tuttavia, Conte rivela anche la consapevolezza di essere un punto di riferimento nel panorama calcistico, un magnete per attenzioni e speculazioni. “Dietro il mio personaggio ci marciano, ci sono avvoltoi”, confessa, evidenziando la pressione e la costante necessità di proteggere la sua integrità professionale e personale.L’analisi della stagione appena conclusa getta luce su dinamiche interne e scelte strategiche. La firma di un contratto triennale con il Napoli riflette un’ambizione precisa: costruire fondamenta solide, capaci di resistere alle turbolenze del calcio moderno. L’obiettivo iniziale era il ritorno in Europa, una tappa intermedia verso traguardi più ambiziosi. La vittoria dello scudetto, pur esaltante, non ha alterato il progetto iniziale, un percorso volto alla creazione di un sistema calcistico resiliente e competitivo.L’allenatore esprime rammarico per le voci di un possibile addio al Napoli, circolate prematuramente, alimentando speculazioni sul suo futuro. La trasparenza è un valore chiave, e Conte sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara e veritiera all’interno del club e con i tifosi.Un anno di pausa, successivo all’esperienza al Tottenham, si è rivelato fondamentale per Conte, un momento di riflessione e rigenerazione. L’allenatore ha ritrovato la passione per il calcio, nutrendo la sua conoscenza attraverso lo studio approfondito del gioco e attraverso un passatempo simbolico: il Subbuteo, un tavolo da gioco che gli permette di visualizzare schemi, analizzare dinamiche offensive e difensive, e rivivere emozioni calcistiche. Il Subbuteo, più che un gioco, si configura come un laboratorio mentale dove l’allenatore affina la sua visione tattica e riscopre la gioia di interpretare il calcio.La vittoria dello scudetto a Napoli è stata celebrata con intensità, come meritano i sacrifici e gli sforzi compiuti durante la stagione. Per Conte, godersi il traguardo è un imperativo, una risposta tangibile all’impegno profuso e una ricompensa per il percorso intrapreso. Le sconfitte, le cocenti delusioni, le finali perse all’ultimo istante, hanno lasciato cicatrici profonde, forgiando un carattere combattivo e una determinazione incrollabile. È questa stessa resilienza, questa capacità di trasformare le delusioni in carburante, che lo guida verso nuovi obiettivi e che lo rende un leader capace di ispirare e motivare la sua squadra. La cattiveria agonistica che a volte manifesta è il riflesso di questa profonda ferita, una spinta a non arrendersi mai e a lottare fino all’ultimo secondo.