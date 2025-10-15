Conte: Napoli, un’esperienza unica e la sfida al Torino

“Immortale” Conte? Forse un’iperbole affettuosa, ma che riflette la mia costante dedizione e il massimo impegno profuso in ogni squadra che ho avuto l’onore di rappresentare.

A Napoli, però, ho toccato vette inaspettate, un’esperienza che va ben oltre il semplice rendimento calcistico.

Qui, ho respirato un’aria di fiducia e serenità, elementi fondamentali per esprimere il mio potenziale, un ambiente raramente incontrato nel percorso di un atleta.

A 34 anni, l’età non è un dato cronologico da accettare passivamente, ma un indicatore di resilienza, esperienza e responsabilità.

In campo, mi sento ancora un punto di riferimento, un esempio da seguire, spinto da una sete inesauribile di miglioramento.

Ogni allenamento è una sfida, un’opportunità per affinare le mie capacità e trasmettere la mia passione ai più giovani.

Raggiungere il traguardo delle 100 presenze con il Napoli, coronato da due scudetti, è un orgoglio immenso, un capitolo fondamentale della mia carriera.

L’accoglienza che ho ricevuto a Napoli, nonostante le inevitabili critiche che accompagnano ogni percorso, è stata un balsamo per l’anima, un carburante che mi ha spinto a dare sempre di più.

Onorare questo legame, questo tifo appassionato, è un privilegio che non darò per scontato.

Guardando al futuro immediato, il match contro il Torino presenta insidie sottovalutate.

Il Torino, pur con un avvio di stagione accidentato, possiede un organico di pregevole fattura.

La presenza di Ngonge e Simeone, giocatori che conosco bene, aggiunge ulteriore complessità alla sfida.

Sarà necessaria una preparazione meticolosa e una concentrazione assoluta.

La partita contro l’Inter, pur essendo un incontro di rilievo, non definisce l’esito del campionato.

Rappresenta piuttosto un banco di prova, un’opportunità per valutare il nostro livello di competitività contro una delle squadre più forti d’Italia.

Ho avuto l’onore di condividere spogliatoi con il mister in passato, ma questo non cambierà la nostra determinazione a giocare con intensità e a imporre il nostro gioco.

La dinamica con Sam Beukema è particolarmente stimolante.

È un giocatore con un potenziale enorme, ha dimostrato la sua qualità anche in un campionato competitivo come quello della passata stagione con il Bologna.

Sta rapidamente assimilando l’intensità e le peculiarità di una piazza esigente come Napoli, e si è distinto anche in Champions League.

La differenza d’età non è un limite, ma un’opportunità di scambio reciproco.

Io, con la mia esperienza, posso trasmettergli preziosi consigli, e lui, con la sua freschezza e la sua visione del gioco, può insegnarmi nuovi approcci.

Il calcio moderno richiede una continua evoluzione, e l’apprendimento non ha età.