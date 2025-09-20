Coppa America a Napoli: un’occasione unica per l’Italia.

L’accoglienza della Coppa America a Napoli rappresenta un punto di svolta per l’Italia, un’occasione irripetibile per proiettare l’immagine del Paese nel panorama globale e catalizzare investimenti e innovazione.

Come sottolinea Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, si tratta di un evento che trascende la semplice competizione sportiva, incarnando un ethos di progresso, energia e profonda connessione con il patrimonio culturale e storico italiano.

L’Italia, strategicamente posizionata nel cuore del Mediterraneo, si conferma naturale fulcro di interscambi culturali ed economici, un ruolo che rende l’assegnazione della Coppa America un atto quasi inevitabile, ma soprattutto un’opportunità da coltivare con cura e lungimiranza.

La sfida non si limita all’organizzazione di un evento di portata mondiale.

Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute e figura chiave nel Venue Board, ne ha delineato le implicazioni più ampie, evidenziando come la Coppa America possa fungere da motore di sviluppo per Napoli e per l’intero Mezzogiorno.

Il masterplan non è solo un progetto logistico, ma un piano strategico volto a stimolare la crescita del settore nautico italiano, promuovere il turismo sostenibile e rafforzare l’attrattività del Paese come polo di eccellenza tecnologica e industriale.

La vittoria, come sottolinea Nepi Molineris, si conquista con il lavoro di squadra.

La sinergia con attori chiave come Confindustria Nautica e Federvela, guidati dal Presidente Ettore, è essenziale per creare un ecosistema favorevole all’innovazione e alla competitività.

Questa collaborazione si estende oltre l’ambito sportivo, coinvolgendo il tessuto economico e sociale, con l’obiettivo di generare un impatto positivo e duraturo.

L’eredità della Coppa America non sarà circoscritta a un momento di gloria sportiva, ma si tradurrà in infrastrutture all’avanguardia, nuove opportunità di lavoro, una maggiore consapevolezza ambientale e un rafforzamento dell’identità nazionale.

Si tratta di un sogno condiviso, un progetto ambizioso che mira a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport e del Paese, consolidando la posizione dell’Italia come leader globale nel settore nautico e come simbolo di eccellenza, passione e innovazione.

La Coppa America non è solo una regata, è un investimento nel futuro dell’Italia.