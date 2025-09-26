Fiorentina-Pisa: l’Urgenza di una Svolta, Pioli Chiama a una Rinascita.

La Fiorentina si appresta ad affrontare un Pisa che non vede i viola in campo da ben 34 anni, un’occasione imperdibile per riscattare un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative e per spezzare un circolo vizioso di risultati negativi.

La squadra di Stefano Pioli, reduce da un avvio di campionato caratterizzato da una magrezza di soli due punti – frutto di due pareggi in trasferta contro Cagliari e Torino – e da due sconfitte casalinghe contro Napoli e Como, si presenta al derby con la consapevolezza di dover assolutamente invertire la rotta.

L’ultimo ko, in particolare, ha acceso i primi segnali di contestazione da parte dei tifosi, acuendo la pressione sull’ambiente.

Il momento è delicato, e Pioli è ben conscio dell’urgenza di una svolta.

“Il periodo di assestamento è ufficialmente concluso,” ha dichiarato l’allenatore, con un tono che sottolinea la necessità di immediatezza.

“Il calcio non si nutre unicamente di tecnica e tattica, ma di resilienza, cuore e determinazione.

Questo derby rappresenta una sfida cruciale, un banco di prova che ci permetterà di dimostrare di non meritare questa classifica.

“Per affrontare al meglio la pressione e ravvivare lo spirito di squadra, Pioli ha scelto di creare un momento di condivisione fuori dal campo.

Una cena a Fiesole ha riunito squadra, staff tecnico e dirigenza, un gesto volto a rafforzare il gruppo in un contesto emotivamente teso.

“Dobbiamo tutti, come singoli e come collettivo, essere in grado di imprimere una scossa a questa squadra,” ha aggiunto Pioli, rievocando le ambizioni e i sogni che avevano animato la squadra a inizio stagione.

“Quegli ideali devono continuare a bruciare, alimentati da un lavoro incessante e da sacrifici condivisi.

“La sfida più immediata è quella di sbloccare un attacco finora sterile, dove anche l’apporto di Moise Kean, arrivato con grandi aspettative, è stato finora nullo.

“Moise può dare tanto, sia da solo che in coppia, ma il problema non risiede in lui,” ha precisato l’allenatore, spostando l’attenzione sulla necessità di migliorare la costruzione del gioco e creare maggiori opportunità.

Una ripartenza tattica che dovrebbe vedere il ritorno in campo di Gudmundsson.

Interrogato sulle recenti dichiarazioni di Fabregas, che aveva anticipato le modifiche nella formazione avversaria, Pioli ha risposto con un commento lapidario, sottolineando la pervasività delle informazioni nel mondo del calcio e sminuendo l’impatto di tali indiscrezioni sul risultato.

Infine, Pioli ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai tifosi, riconoscendo al contempo le legittime preoccupazioni e le critiche derivanti dai risultati ottenuti.

“A Firenze,” ha concluso, “si è tenuti ad accettare le critiche e ad aspirare agli applausi, e per ottenerli dobbiamo dare molto di più, dobbiamo finalmente ottenere una vittoria che possa dare sollievo e speranza.

“