Infortunio Neres: brutta distorsione, Napoli in allarme.

Un brusco intoppo si è verificato per il Napoli con l’infortunio di David Neres, costringendo la società a comunicare ufficialmente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

L’incidente, avvenuto durante la partita contro la Lazio, non è stato causato da un contrasto fisico, ma da un movimento improvviso e non controllato durante una corsa, circostanza che esclude un infortunio derivante da un contatto con un avversario.

L’immagine dell’esterno brasiliano che abbandonava l’Olimpico con l’ausilio di una stampella ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico.

Gli accertamenti diagnostici, eseguiti presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, hanno confermato la natura del trauma, escludendo fratture ma evidenziando una compromissione dei legamenti, con conseguente necessità di un percorso riabilitativo mirato e prolungato.

La gravità della distorsione impone una prudenza nell’approccio alla guarigione, poiché un ritorno prematuro in campo potrebbe rischiare di aggravare la lesione e prolungare i tempi di recupero.

L’assenza di Neres rappresenta un’indubbia perdita per il Napoli, soprattutto in un mese di gennaio denso di impegni cruciali.

La squadra, infatti, affronterà il Verona mercoledì prossimo e poi l’Inter a Milano domenica, partite fondamentali per alimentare le ambizioni di un campionato già molto competitivo.

La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e la sua imprevedibilità in avanti saranno certamente mancanti, richiedendo un adattamento tattico da parte di mister Spalletti e una maggiore responsabilizzazione da parte degli altri membri dell’organico.

Il calcolo dei tempi di recupero è, al momento, indicativo: si prospetta un’assenza minima di dieci giorni, ma la tabella di marcia definitiva dipenderà dall’evoluzione della riabilitazione e dalla risposta del corpo del giocatore agli specifici trattamenti fisioterapici.

Si tratta di un periodo delicato, che richiede un monitoraggio costante e una gestione attenta per garantire un ritorno in campo ottimale, senza rischi di ricadute.

L’attenzione si concentra ora sulla gestione del dolore, il recupero della mobilità articolare e il rinforzo muscolare, elementi imprescindibili per riportare Neres a piena funzionalità e per permettergli di rientrare in campo con la stessa brillantezza di prima.