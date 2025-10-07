Lobotka out: brutte notizie per Napoli, infortuni a catena

Stanislav Lobotka, fulcro imprescindibile del centrocampo partenopeo, interrompe prematuramente la sua permanenza nel raduno della nazionale slovacca, rientrando a Napoli per approfondimenti diagnostici legati a un infortunio muscolare occorso durante la partita contro il Genoa.

La Federazione calcistica slovacca ha comunicato che ulteriori accertamenti, eseguiti lunedì pomeriggio, hanno evidenziato la gravità della lesione, escludendo il centrocampista dalla rosa a disposizione del selezionatore.

La sua assenza rappresenta un colpo significativo per la squadra, data la sua importanza strategica e tecnica.

L’infortunio, che costringe Lobotka ad abbandonare il ritiro, solleva interrogativi sulla programmazione tattica di mister Antonio Conte, costretto a ridisegnare le sue opzioni a centrocampo.

Nonostante la defezione, il tecnico può fare affidamento su Mattia Gilmour, che offre garanzie e dinamismo, sebbene la sua figura non possa essere considerata un sostituto diretto di Lobotka per caratteristiche e ruolo.

Parallelamente, la situazione relativa ad altri giocatori del Napoli suscita ulteriori preoccupazioni.

Lorenzo Politano, uscito dal campo anzitempo durante la stessa partita contro il Genoa e successivamente rinunciatario alla chiamata della nazionale italiana di Gattuso, sarà sottoposto a valutazioni mediche a Napoli per accertare l’entità del suo infortunio.

Anche le condizioni di Sergej Milinkovic-Savic, che ha lasciato il raduno serbo lamentando un acuto mal di schiena, destano attenzione, in attesa di un quadro clinico preciso.

Sul fronte dei possibili rinforzi, lo staff medico e tecnico del Napoli segue con particolare interesse l’evoluzione delle condizioni di Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, entrambi attualmente a Napoli.

La loro eventuale integrazione, a seguito della pausa per le partite delle nazionali, rappresenta un obiettivo primario per rafforzare il comparto difensivo e offrire maggiori alternative a disposizione del tecnico.

La complessiva situazione evidenzia come la fragilità fisica, purtroppo, possa condizionare i piani di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di impegni sia in ambito nazionale che internazionale.

La gestione di questi infortuni e la ricerca di soluzioni alternative diventano dunque elementi cruciali per mantenere alta la competitività della squadra.