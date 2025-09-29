Lukaku annuncio shock: addio al padre: la commovente lettera.

La notizia ha scosso il mondo del calcio e i suoi tifosi: Romelu Lukaku, stella del Napoli, ha comunicato attraverso i suoi canali social l’improvvisa perdita del padre, Roger Menama Lukaku.

Un annuncio intriso di profondo dolore e gratitudine, espresso in un messaggio commovente che rivela il ruolo cruciale che il genitore ha avuto nella sua vita e nella sua formazione.

La fotografia condivisa, un’immagine del giovane Lukaku tra le braccia del padre, evoca un legame indissolubile, un rapporto di affetto e guida che ha plasmato l’uomo e il calciatore che è diventato.

Le parole dell’attaccante belga trascendono la mera dichiarazione di lutto, offrendo uno sguardo intimo sulla sua crescita e sull’influenza paterna che lo ha accompagnato lungo il percorso.

“Grazie per avermi insegnato tutto quello che so,” scrive Lukaku, sottolineando l’importanza del padre non solo come figura genitoriale, ma anche come mentore e modello di riferimento.

Il dolore, inevitabile e intenso, è espresso con cruda sincerità: “La vita non sarà mai più la stessa, non sarò più lo stesso.

” Questa affermazione sottolinea come la perdita di un genitore rappresenti una cesura profonda, una perdita di punti di riferimento che modifica irreversibilmente la percezione del mondo.

Il ricordo del padre viene descritto con un’ammirazione sentita.

“Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare,” sottolinea Lukaku, evidenziando la sicurezza e l’affetto che emanavano dalla figura paterna.

La fede, espressa nella richiesta di forza divina, suggerisce la ricerca di conforto e la speranza di superare questo momento di profonda sofferenza.

“Dio mi darà la forza per rimettermi in sesto” esprime un bisogno interiore di resilienza e la volontà di onorare la memoria del padre riprendendo il proprio cammino.

La conclusione del post, con il commovente appellativo “Vecchio re, per gli amici.

Mio papà,” rivela un tono affettuoso e rispettoso, che trasmette l’amore profondo e l’ammirazione che Lukaku nutriva per il padre.

La perdita di Roger Menama Lukaku rappresenta non solo un lutto personale per l’attaccante, ma anche una perdita per il mondo del calcio, che ha sempre riconosciuto l’importanza del padre nella sua carriera e nella sua persona.

Un legame, quello tra padre e figlio, che ha lasciato un’impronta indelebile, un’eredità di valori e di amore che continuerà a ispirare Romelu Lukaku nel suo percorso, sia dentro che fuori dal campo.